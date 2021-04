Red Bull motivé voit le titre F1 2021 à sa portée

Sentir une réelle chance de remporter le titre en 2021 s’avère une énorme source de motivation chez Red Bull, déclare l’ingénieur en chef Paul Monaghan.

Red Bull a traditionnellement été un démarrage lent en ce qui concerne une nouvelle saison de Formule 1 à l’ère du turbo-hybride, mais la combinaison du report de châssis de 2020 et des nouvelles règles aérodynamiques semble leur avoir grandement profité.

Le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison a vu Max Verstappen dominer à chaque séance d’essais et prendre la pole pour Red Bull, mais le jour de la course, c’est Sir Lewis Hamilton qui a résisté au barrage de Verstappen pour commencer la saison avec une victoire pour lui et Mercedes.

Mais avec les titres apparemment à la portée de Mercedes et de Red Bull, Monaghan a déclaré que cela générait un élan dans toute l’équipe, quel que soit le résultat de Bahreïn.

« Enormément, parce que le prix de fin d’année est très à la portée, pour le moment, de nous-mêmes et de Mercedes », a-t-il déclaré à RACER.

«Cela vous donne la réalisation que nous pouvons contester pour cela et ils sont [beatable]. Nous avons une voiture rapide et nous devons juste nous récupérer de celle-ci.

«Nous avons obtenu la deuxième place et nous nous battions pour la victoire. Ce n’est pas comme si nous étions laissés pour compte. Tout le monde est motivé et il y a un championnat à gagner, alors allons-y, c’est fait maintenant.

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Monaghan n’était pas à l’aise avec la théorie selon laquelle la victoire échappait à Red Bull à Bahreïn.

En fin de compte, il pense qu’il s’agissait d’un cas de marges fines puisque Verstappen a pris la tête à un moment donné, mais a dû le céder à Hamilton en raison du dépassement des limites de la piste.

«Je ne sais pas si ça s’est échappé, on a plus joué nos cartes différemment et au final, en dépassant le trottoir de deux mètres, on a dû rendre la place et c’est tout. La voiture était capable d’être plus rapide pendant la course », a-t-il expliqué.

«La déception au sein du garage est palpable, mais nous sommes déçus de n’être que deuxième. Il y a beaucoup de gens dans le paddock qui abandonneraient énormément pour avoir un trophée et 18 points d’un pilote.

«Nous avons eu la pole, nous sommes rapides. Ils [Mercedes] vont avoir un combat entre leurs mains, comme nous, tout au long de la saison. Alors quand on surmonte la déception, on a une voiture rapide, on a une paire de pilotes et une équipe motivés, et on recommence à Imola. Si nous gagnons, cela sera oublié et nous le passerons en revue comme historique et passerons à autre chose. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!