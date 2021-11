Red Bull n’a pas encore fini avec l’aile Mercedes, toujours en question de flexibilité

Red Bull n’a pas fini son combat contre l’aileron arrière de Mercedes, Helmut Marko affirmant que la vitesse de la W12 n’est « pas normale » en ligne droite.

L’aileron arrière de Lewis Hamilton a été au centre du Grand Prix de Sao Paulo ce week-end.

L’aile a été remise en cause après les qualifications de vendredi, le Britannique prenant la pole position pour les qualifications de sprint avec un peu plus de quatre dixièmes d’avance sur Max Verstappen.

Peu de temps après, il a été annoncé que la FIA examinait l’aileron arrière de Hamilton, au milieu de plaintes selon lesquelles il s’ouvrait plus que le maximum de 85 mm.

Quelque 18 heures plus tard, les commissaires de course d’Interlagos ont annoncé qu’il avait été disqualifié du résultat des qualifications de vendredi, car la « voiture n’était pas conforme » au règlement.

L’aileron arrière de Mercedes n’a pas été jugé illégal et Max n’a pas les mains de Hulk… Nous avons tiré de nombreuses leçons des événements de vendredi et samedi.#BrazilGP 🇧🇷 #F1https://t.co/634UNsKQot pic.twitter.com/4iHvsglVNM – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Bien qu’il ait commencé les qualifications au sprint de samedi à la 20e place, Hamilton s’est frayé un chemin vers une impressionnante P5 en seulement 24 tours.

Marko n’a pas été impressionné par la façon dont il s’est frayé un chemin dans la circulation.

« La façon dont la voiture passe en ligne droite n’est pas normale », a-t-il déclaré à Motorsport-Magazin.com.

Cette fois, cependant, Red Bull ne se concentre pas sur la taille de l’écart entre les volets du DRS, mais plutôt sur la flexibilité de l’aileron arrière Mercedes.

Marko a laissé entendre que Red Bull pourrait encore en discuter avec la FIA et les commissaires sportifs.

« Nous n’y sommes pas allés pour le moment », a-t-il déclaré. « Maintenant, voyons ce qui se passera demain [in the race]. «

Red Bull ne quittera pas le week-end de course brésilien sans son propre moment de controverse, Verstappen a reçu une amende de 50 000 € pour avoir touché l’aileron arrière de Hamilton dans des conditions de parc fermé.

Le Néerlandais a déclaré qu’il souhaitait examiner de plus près l’aile, se méfiant de sa capacité à fléchir dans les lignes droites.

« Je regardais clairement l’aile », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

« Alors, oui, je veux dire, vous pouvez voir sur la vidéo ce que j’ai fait exactement. Je regardais juste à quel point l’aileron arrière fléchissait à ce moment-là.

Il a ajouté : « Bien sûr, il y a eu des discussions, et bien sûr il y a encore des choses à examiner – car à une certaine vitesse, il semble que l’aile fléchisse.

« Bien sûr, vous savez, nous avons dû, en début de saison, tous changer un peu les ailes arrière à cause du recul. [of the rear wing at high speed].

« Mais il semble que quelque chose recule encore là-bas [at Mercedes]. Alors, c’est pourquoi je suis allé jeter un œil.

Verstappen alignera P2 sur la grille du GP de Sao Paulo avec Hamilton P10. Valtteri Bottas est en pole.