Red Bull n’a pas l’air bien après l’échec de l’examen de Silverstone

Red Bull n’est pas sorti du drame de Silverstone “en bien”, selon l’ancien mécanicien McLaren Marc Priestley.

Red Bull était furieux après le Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque Lewis Hamilton a touché la roue arrière de Max Verstappen alors qu’ils se disputaient la tête, le Néerlandais a envoyé voler hors du circuit et dans la barrière.

Frappant la barrière des pneus à 51G, Verstappen était hors course et se rendait à l’hôpital tandis que Hamilton surmontait une pénalité de 10 secondes pour remporter la victoire.

Red Bull a demandé un examen formel de la pénalité, qui a eu lieu la veille du week-end du GP de Hongrie, mais étrangement, leur argument était basé sur des images de leur propre pilote d’essai Alex Albon prenant les différentes lignes de course pour montrer que Hamilton n’aurait pas fait le corner s’il n’avait pas récupéré Verstappen.

Les stewards l’ont rejeté avec Priestley en disant que Red Bull ne s’était pas couvert de gloire.

“Cette guerre des mots dans les médias, elle fait partie du jeu mais elle s’est intensifiée ces dernières semaines”, a-t-il déclaré dans son podcast.

«Le drame se construit tout comme le combat pour le championnat.

« Si je repense à l’époque de McLaren contre Ferrari quand j’étais avec McLaren, c’était à peu près la même chose. Nous avions des équipes qui protestaient les unes contre les autres, essayaient de se rattraper, gardant délibérément les choses très, très secrètes les unes des autres. Ces jeux se déroulaient à l’époque.

Mais, pense-t-il, Red Bull est allé un peu loin.

“Personnellement, je pense que Christian Horner et Red Bull ne sont généralement pas sortis de l’incident du Grand Prix de Silverstone avec une belle apparence”, a-t-il ajouté.

“Je sais qu’ils sont sortis de cet incident en piste beaucoup plus durement touchés, comme ils l’ont encore fait ce week-end [Hungary] que Mercedes.

“Mais la façon dont ils l’ont joué dans les médias et au cours du système d’appel au cours des deux semaines, je ne pense pas que Red Bull ait l’air bien.

“En fin de compte, ils ont une voiture digne de remporter un championnat et j’aimerais les voir participer à la course sur la piste et le faire de cette façon.

« De leur point de vue, cela aurait été une meilleure façon de l’aborder.

“Mais comme je l’ai dit, cela ajoute du piquant à cette saison.”

Le Britannique a également évoqué l’appel de Red Bull à la FIA pour qu’elle se penche sur la réparation de la partie innocente dans les accidents.

À une époque où la F1 est sous un plafond budgétaire, Red Bull a été frappé par une facture de réparation massive de Silverstone et de la Hongrie, sans qu’aucun d’eux n’y soit pour rien.

« Dans un environnement de plafonnement des coûts qui devient de plus en plus une question litigieuse », a-t-il déclaré.

«Est-ce qu’ils vont commencer à regarder – lorsque vous obtenez un incident comme celui-ci, il semble qu’un pilote en soit principalement ou entièrement responsable – si vous revenez dans cette équipe pour subventionner certaines de ces choses si vous êtes ensuite retrouvé être en infraction avec la réglementation sur le plafonnement des coûts.

« C’est une discussion beaucoup plus vaste, très compliquée et difficile, une discussion très désordonnée et la façon dont les choses sont en ce moment, nous n’entrons pas là-dedans, nous pénalisons simplement l’incident ou l’infraction.

“Et c’est la bonne façon de le faire.”