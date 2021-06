Red Bull n’a pas sacrifié 2022 pour remporter le titre cette année

in

Max Verstappen ne pense pas que Red Bull ait sacrifié le développement de la voiture de l’année prochaine pour augmenter ses chances de remporter le championnat du monde cette année.

Une refonte majeure de la réglementation technique entrera en vigueur l’année prochaine. S’exprimant après la course d’aujourd’hui, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il pensait que Red Bull avait déployé plus d’efforts pour développer la voiture de cette année, tandis que son équipe se concentre sur 2022.

Verstappen a remporté une victoire catégorique sur le circuit local de l’équipe et a augmenté son avance de points sur Lewis Hamilton. Il a déclaré que son équipe apportait des mises à niveau régulières à leur RB16B, mais doute qu’elles risquent de compromettre leur campagne 2022.

“Je ne sais pas ce qui se passe avec les autres équipes mais je sais que de notre côté, nous améliorons notre voiture presque à chaque course, ce qui me semble très important car nous avons une bonne opportunité de faire une bonne saison”, a déclaré Verstappen.

«Je suis convaincu avec les gens que nous avons dans l’équipe que l’objectif pour l’année prochaine est évidemment de 100 pour cent. Jusqu’à présent, je ne vois pas ce compromis, mais bien sûr, le temps nous dira, l’année prochaine, si c’est comme ça. Mais je suis tout à fait d’accord avec l’approche que nous avons pour cette saison.

Hamilton a terminé loin deuxième dans la course d’aujourd’hui et devance maintenant Verstappen de 18 points. Il ne s’attend pas à de nombreuses améliorations sur sa voiture dans un proche avenir, et a déclaré que les nouvelles réglementations financières introduites cette saison ont présenté un obstacle supplémentaire au développement de leur voiture.

“J’ai un groupe de personnes incroyablement intelligentes, fortes et incroyables qui travaillent derrière moi et qui prennent toutes ces décisions”, a-t-il déclaré. « Évidemment, vous devez équilibrer cela avec ce nouveau plafond de coûts. Naturellement, j’aimerais avoir des mises à niveau et des améliorations, mais je ne pense pas que ce soit actuellement prévu.

« Alors bien sûr, lorsque nous faisons un débriefing, nous en discuterons, mais c’est comme ça pour le moment. »

