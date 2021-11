Red Bull ne peut pas copier la suspension arrière de Mercedes

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a exclu de suivre Mercedes sur sa dernière philosophie sur la suspension arrière.

Red Bull a attiré l’attention sur la puissante vitesse en ligne droite de Mercedes lors du Grand Prix de Turquie et, lors de la manche suivante à Austin, au Texas, d’autres détails ont émergé sur la façon dont les Silver Arrows ont pu gérer les vitesses accrocheuses.

La suspension arrière de la W12 fléchissait de haut en bas au fur et à mesure qu’elle naviguait et passait des virages aux lignes droites et vice versa, modifiant efficacement la hauteur de caisse de la voiture.

Red Bull a demandé à la FIA des éclaircissements sur ce qu’ils pensaient initialement être un « appareil » utilisé, mais l’instance dirigeante a rapidement conclu que le W12 ne nécessitait aucune enquête officielle car il était clair que tout était conforme à la réglementation.

En fait, la suspension arrière flexible est en fait assez courante dans le paddock de Formule 1 et n’est en aucun cas une nouvelle innovation de Mercedes. La clé à retenir de la Turquie est que l’effet était juste plus exagéré sur la voiture W12 compte tenu des caractéristiques du circuit.

Ainsi, avec tout ce qui précède à bord, la question s’est inévitablement posée de savoir si Red Bull copierait l’approche afin de couvrir au moins tout avantage potentiel que les Silver Arrows pourraient se tailler lors des cinq courses restantes de la saison.

Cependant, Horner a catégoriquement déclaré que cela ne se produira pas car cela ne correspond pas du tout à la philosophie globale du RB16B.

« Cela ne fonctionne pas avec nous », a déclaré Horner, cité par Auto Motor und Sport.

« Le concept de notre voiture ne fonctionne que si l’aileron avant est le plus près possible de la route. Cela a toujours été le cas avec les voitures Newey.

Horner a également clairement indiqué qu’il ne soupçonnait rien d’illégal de se produire sur la W12 en raison de la suspension arrière modifiant la hauteur de caisse de la voiture de son rival, sauf que maintenant, Mercedes a réussi à mieux comprendre comment aller plus loin. maximiser les performances dans ce domaine spécifique.

« Ils font beaucoup mieux maintenant qu’avant », a concédé Horner.

« En Turquie, ils ont gagné sept dixièmes de seconde du virage 8 au virage 12. Mais ils étaient faibles dans le virage 8. La vitesse dans la ligne droite était probablement plus importante pour eux. »

Ces dernières semaines, Ferrari s’est également dit heureux que la W12 n’ait pas enfreint la réglementation et a également confirmé que l’approche de Mercedes n’était pas révolutionnaire comme l’avaient initialement affirmé certains médias.