Red Bull “ne peut pas être content” après avoir eu recours aux pneus tendres en qualifications, déclare Verstappen · .

Max Verstappen dit que Red Bull doit répondre à l’amélioration des performances que Mercedes a montré depuis sa mise à niveau de Silverstone.

Les pilotes Mercedes ont bloqué la première ligne de la grille du Grand Prix de Hongrie, reléguant Verstappen à la troisième place devant son coéquipier Sergio Perez.

Verstappen a déclaré qu’il n’était pas en mesure de reproduire le rythme qu’il avait montré en Q2 lors de la séance de tirs au but finale pour la pole position.

“En gros, je suis allé un peu en arrière par rapport à mon tour en Q2”, a-t-il déclaré. « Je n’avais tout simplement pas la même adhérence sur le tour.

« Je ne sais pas si c’était lié à la piste ou aux pneus, mais je n’avais tout simplement pas le même équilibre dans la voiture pour pousser. Naturellement ici, les virages se succèdent très rapidement, donc si vous ne vous sentez pas bien dans un virage, le prochain ne sera pas génial. Je viens donc de perdre un peu de temps au tour.

Cependant, il doute qu’il aurait pu battre les pilotes Mercedes même sans la perte de rythme qu’il a subie en Q3.

“Je ne pense pas que même avec cela, nous aurions pu avoir la pole”, a-t-il déclaré. « Donc pas le meilleur week-end jusqu’à présent. Je pense qu’en général, nous avons toujours été un peu en retard et nous devons juste analyser pourquoi.

«Je pense que Silverstone était encore assez fort. Bien sûr, je sais qu’ils ont apporté de nouveaux éléments à la voiture, nous devons donc juste travailler sur nous-mêmes et ensuite essayer d’améliorer la situation car, bien sûr, nous ne pouvons pas être satisfaits de cela.

Red Bull a pris la décision inattendue de faire passer Verstappen des pneus moyens aux pneus tendres au cours de la Q2. Contrairement à son rival au championnat Lewis Hamilton, Verstappen débutera donc la course sur une gomme plus tendre.

“Nous en avons parlé et ils m’ont dit qu’ils voulaient plutôt aller sur le soft et ensuite garder le médium neuf”, a-t-il expliqué. « Nous sommes donc sortis et beaucoup de gens ont en fait amélioré leur temps au tour.

«En fin de compte, cela aurait été sûr de passer, mais seulement avec environ deux ou trois centièmes. Je ne pense pas que vous ayez envie de prendre autant de risques, c’est pourquoi ils m’ont dit de terminer le tour. C’est comme ça. Nous saurons demain comment les pneus vont se comporter.

Verstappen doutait qu’il aurait pu améliorer considérablement son dernier tour s’il n’avait pas passé son tour derrière Hamilton. « Bien sûr, les pneus étaient un peu froids, mais je n’aurais pas gagné les quatre dixièmes si les pneus étaient un peu plus chauds.

