Red Bull ne pouvait pas « abandonner » le développement de 2021

Christian Horner a expliqué pourquoi Red Bull ne pouvait pas se permettre d’« abandonner » cette saison et de se concentrer principalement sur 2022.

Le long de la voie des stands de Formule 1, les équipes ont exprimé la nécessité de se préparer pour l’année prochaine et de se mettre au travail lorsque les grands changements de réglementation signifient que de toutes nouvelles voitures sont nécessaires.

Red Bull est loin de l’ignorer, mais ils n’ont pas non plus perdu de vue que les Championnats du monde sont là pour être gagnés en 2021 – et ils ont encore toutes les chances de le faire.

Par conséquent, le développement de la RB16B s’est poursuivi plus longtemps que la plupart de ses rivaux avec leurs voitures 2021, y compris Mercedes, ce qui pourrait finalement s’avérer décisif pour déterminer qui l’emportera.

Horner savait qu’il y avait une opportunité à saisir cette année et il a dit qu’il était tout à fait dans la mentalité de Red Bull de la saisir à deux mains, plutôt que de prendre l’option la plus sûre de tout labourer jusqu’en 2022.

“C’est ancré dans qui nous sommes en tant qu’équipe de course que ce n’est pas dans notre culture d’abandonner n’importe quelle saison”, a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull à Motorsport.com.

«Bien sûr, nous avons aussi les contraintes du plafond budgétaire, ce qui rend la vie un peu plus compliquée.

«Mais les gens ont des souvenirs à court terme dans ce sport et il faut y aller.

“Chaque course est une opportunité et si cela signifie que les gens doivent travailler un peu plus dur, et quelques heures plus longues, pour permettre cela, alors absolument tout le monde est prêt à relever ce défi.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que Mercedes ait arrêté le développement de la W12 dès qu’ils l’ont fait, Horner a déclaré : « Je ne sais pas quelles sont leurs contraintes.

« Il est évident qu’il s’agit d’une organisation plus grande que nous, donc le plafond des coûts a un impact significatif sur leur planification et sur la façon dont ils ont géré pendant la période COVID. Nous avons réussi à garder le corps de l’équipe très soudé.

« Je ne peux pas juger d’autres organisations sans connaître tous les faits, donc tout ce que je peux faire, c’est me concentrer sur ce que nous faisons. Et nous sommes très à l’aise avec l’approche que nous adoptons.

« Évidemment, s’ils ont deux secondes d’avance sur nous lors de la première course l’année prochaine, ce sera décevant. Mais je pense que nous avons à peu près l’équilibre pour le moment.

Après deux courses au cours desquelles Red Bull s’est nettement détérioré au contact des voitures Mercedes, leurs bonnes avances aux championnats des pilotes et des constructeurs ont disparu – ils ont désormais 12 points de retard dans la quête du titre par équipes, tandis que Max Verstappen a huit points de retard sur Lewis Hamilton.