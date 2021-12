Red Bull ne s’engage pas sur une éventuelle manifestation de Formule 1 en fin de saison

Christian Horner n’a pas exclu que le titre 2021 soit décidé lors d’une manifestation dans le bureau des commissaires sportifs, mais a déclaré que Red Bull faisait confiance à la FIA pour garantir des règles du jeu équitables.

Le championnat de cette année a vu Red Bull et Mercedes se battre trop souvent.

Alors que les luttes sur piste ont été passionnantes alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton ont couru dur pour les victoires et la tête du championnat des pilotes, les hors piste ont parfois laissé une note amère.

Horner et son homologue Mercedes Toto Wolff ont échangé des barbes tout en accusant l’autre de conduire une voiture illégale.

Au début de l’année, cela a conduit la FIA à introduire des tests plus stricts pour les ailes avant, Mercedes arguant que Red Bull était trop flexible, et plus tard dans l’année, des tests supplémentaires pour l’aileron arrière, cette fois Red Bull remettant en question la conception de Mercedes.

Red Bull a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait protester contre la voiture de son rival, mais ne l’a pas encore fait.

Cela soulève la question si Red Bull perd le titre des pilotes dimanche à Abu Dhabi, vont-ils protester ?

Après 21 courses, rien ne sépare Max Verstappen et Lewis Hamilton Qui sera sacré champion du monde dimanche ? 🏆#AbouDhabiGP | #F1 | #HistoryAwaits pic.twitter.com/UqOjuXEpQQ – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

« En ce qui me concerne, allons-nous protester ? » Horner a répondu.

« Il y a quelques courses, nous avons clairement fait comprendre à la FIA des choses dont nous n’étions pas satisfaits.

« La FIA a introduit des tests rigoureux et je pense que des modifications ont été apportées à la voiture de notre concurrent.

« Donc, nous voulons juste des règles du jeu équitables et j’espère que nous l’avons. Nous comptons sur la FIA pour contrôler cela.

« C’est un sport incroyablement complexe. Il existe un énorme vivier de compétences en ingénierie qui examinent et interprètent ces réglementations avec une ingéniosité extraordinaire et cela fait partie de l’attrait de la Formule 1, mais nous comptons de tout cœur sur la FIA pour nous assurer que ces choses sont contrôlées et jugées correctement.

« Je pense qu’avec les outils dont ils disposent maintenant, ce sera certainement le cas. »

Quant à Wolff, qui a également dû faire face à Red Bull se demandant si Mercedes utilisait une astuce qui leur permet de refroidir leur moteur tout en se demandant également comment le W12 trouve sa vitesse en ligne droite, il a insisté sur le fait que Mercedes n’avait pas trouvé d’argent. balle ».

Au contraire, dit-il, les petites choses se sont additionnées pour leur donner un avantage, mais c’est spécifique à la piste.

« Je pense que nous avons bien mieux compris comment faire fonctionner la voiture en termes de configuration aérodynamique », a-t-il déclaré. « En particulier, combien de râteau vous donnez à la voiture, comment vous mettez l’équilibre aérodynamique, combien d’aileron arrière vous utilisez et puis évidemment un effet énorme d’un nouveau moteur.

« Vous associez tout cela à un circuit qui convient à la voiture, avec les bonnes décisions prises par Andrew Shovlin et son équipe et Loic Serra et ces gars-là.

« Les gens ont tendance à croire qu’en Formule 1, il existe une solution miracle, mais ce n’est pas comme ça. Ce sont de petites choses qui s’additionnent et je pense que c’est là que nous avons pris de bonnes décisions.