Red Bull ne voit aucun risque jusqu’en 2022 malgré la mise à niveau

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que l’équipe réussit à équilibrer cette saison avec ses efforts en 2022.

Le plafond budgétaire et la nouvelle génération de voitures de Formule 1 pour 2022 signifient que les équipes sont confrontées à une bataille interne constante alors qu’elles réfléchissent à la meilleure façon d’utiliser leurs ressources.

Mercedes et Red Bull, les deux prétendants au titre, ont en fait adopté des approches différentes.

Pour Mercedes, leur mise à niveau finale pour la W12 devrait arriver au prochain Grand Prix de Grande-Bretagne, tandis que Red Bull semble prêt à continuer à faire avancer les mises à niveau dans le but d’améliorer encore la RB16B.

Jusqu’à présent, le plan de mise à niveau agressif de Red Bull a fonctionné pour eux, l’équipe prenant une avance de 44 points sur Mercedes dans le GP de Grande-Bretagne, tandis que Max Verstappen est en tête du classement des pilotes avec 32 points d’avance sur Lewis Hamilton.

Bien sûr, ce serait un risque énorme si Red Bull faisait de ses efforts pour 2021 la priorité et risquerait de prendre du retard sur les nouvelles réglementations, mais Horner pense que les deux projets sont bien équilibrés.

“Vous devez y aller semaine après semaine, course après course et je pense que l’équipe fait un excellent travail pour équilibrer les défis de cette année et de l’année prochaine”, a déclaré Horner à Motorsport.com.

« Ce n’est pas nouveau. Je veux dire qu’on en fait beaucoup en ce moment, mais nous avons eu de gros changements de réglementation dans le passé, donc vous devez juste équilibrer votre ressource et l’appliquer à ce qui en a le plus besoin.

“Je pense que l’équipe travaille incroyablement dur, extrêmement bien et efficacement.”

Verstappen a dominé dans les deux manches du Red Bull Ring en Autriche, mais maintenant la Formule 1 passe à un circuit bien différent à Silverstone.

Horner est bien conscient qu’il s’agit d’un « bastion Mercedes », l’équipe allemande ayant remporté sept des neuf dernières courses ici, mais la visite la plus récente a en fait été celle de Red Bull avec Verstappen remportant le Grand Prix du 70e anniversaire.

Néanmoins, avec Red Bull poursuivant sa sixième victoire consécutive, Horner espère voir le RB16B rester dans la “bonne fenêtre de travail” qu’ils ont trouvée.

“C’est dommage que nous n’ayons pas plus de courses en Autriche, car maintenant nous nous dirigeons vers un circuit qui a vraiment été un bastion Mercedes au cours des sept dernières années”, a-t-il déclaré.

«Ce sont aussi des défis différents avec l’introduction de la course de sprint, et un format différent ce week-end. De toute évidence, Mercedes a été extrêmement forte là-bas au fil des ans. Et, Lewis [Hamilton] a aussi son soutien à domicile. Nous nous attendons donc à ce que ce soit un grand défi.

« Nous savons que c’est un tel bastion pour Mercedes. Il sera donc fascinant de voir si nous pouvons prendre cette forme dans notre prochaine course à domicile.

“Je pense que nous avons trouvé une bonne fenêtre de travail avec la voiture au cours des dernières courses et j’espère que nous pourrons travailler dans cette fenêtre à Silverstone.”

