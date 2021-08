Red Bull n’est pas dérangé par les tactiques de « jeu » de Hamilton lors des qualifications · .

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par le pilotage de Lewis Hamilton à la fin des qualifications.

Les deux voitures Red Bull ont suivi la paire Mercedes autour du circuit à la fin de la Q3. Hamilton a commencé son dernier tour si tard qu’une seule des voitures derrière lui a pu commencer son tour avant la fin de la séance. C’était Max Verstappen – Sergio Perez a raté la coupe.

Alors que Hamilton n’a pas pu s’améliorer lors de sa dernière manche, le temps qu’il a établi plus tôt dans la séance était assez bon pour prétendre à la pole position pour la course de demain.

Les commissaires sportifs n’ont pas annoncé d’enquête sur ce qui s’est passé dans les derniers instants des qualifications. Horner a dit à Sky qu’il n’était pas dérangé par ce qui s’était passé.

« C’est un peu l’art du jeu », a déclaré Horner. “Je veux dire, Lewis a un sacré tour de banque. Et puis, évidemment, il ne fait que reculer, remonter, remonter et il ne veut évidemment pas donner à nos voitures une course propre.

«Mais c’est son droit de faire ça, il a une position sur la piste. Nous n’avons donc pas de problème majeur. Tout est question de demain.

Cependant, Horner pense que Hamilton a compromis son dernier run en se concentrant sur le ralentissement de son tour de piste plutôt que de s’assurer que ses pneus étaient dans des conditions optimales pour commencer son tour lancé.

« Je pense que nous nous concentrerions probablement davantage sur la préparation de notre pneu parce que vous pouvez voir que son temps au tour était loin de son temps de qualification. Mais il était manifestement plus intéressé par ce qui se passait derrière. Mais cela fait partie du jeu.

