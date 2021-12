Red Bull « n’est pas traité de la même manière que Mercedes » par les stewards

Red Bull est une nouvelle fois mécontent des commissaires de F1, Helmut Marko inflexible Max Verstappen n’a pas freiné Lewis Hamilton et le Britannique « a percuté notre voiture ».

Le Grand Prix d’Arabie saoudite de dimanche a offert plusieurs moments controversés alors que Verstappen et Hamilton couraient pour la victoire et, finalement, le titre mondial.

Les deux ont eu des moments au virage 1 avec Verstappen montant les trottoirs, et à chaque fois on lui a dit de rendre la position au pilote Mercedes.

Mais alors que le premier moment a été décidé lors d’un drapeau de course, Red Bull acceptant de laisser tomber Verstappen derrière Hamilton malgré Esteban Ocon ayant tous dépassé le Britannique, le second a vu les deux se heurter.

Faisant une course sur Verstappen au 37e tour, Hamilton a fait son mouvement, les deux sont allés profondément dans la course, et Verstappen est sorti toujours en P1. Cette fois, donner la position était un moment sur la bonne voie, le Néerlandais ralentissant pour laisser passer Hamilton.

Le Britannique, cependant, a également ralenti avec Verstappen qui a ensuite freiné et Hamilton qui l’a poussé à l’arrière.

Verstappen a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour conduite irrégulière et de cinq secondes supplémentaires pour avoir forcé Hamilton à quitter la piste lors de sa précédente défense.

Le 37e tour à Djeddah pourrait-il être l’un des moments déterminants de la saison ? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Marko pense que c’était injuste, d’autant plus que Hamilton n’a pas été pénalisé pour avoir perdu plus de 10 longueurs de voiture derrière Verstappen alors qu’ils s’alignaient pour un deuxième redémarrage.

« Nos ingénieurs se préparent à prouver que Max était constant dans son freinage, il n’a pas fait de test de freinage comme l’a dit Hamilton », a déclaré Marko à Motorsport.com.

« Puis il a percuté notre voiture, il a malheureusement fait deux coupures dans le pneu arrière. C’était si grave que nous ne pouvions plus attaquer. Nous avons dû prendre de la vitesse.

«C’était la seule chose.

« La prochaine chose était au deuxième départ, Hamilton avait plus de 10 [car] longueurs derrière. [Sebastian] Vettel a été pénalisé à Budapest quand il l’a fait. Mais avec cette manœuvre, il [Hamilton] préparait mieux son pneu pour le départ.

« Ensuite, il a poussé Max, aucune réaction. Nous pensons donc que nous ne sommes pas traités de la même manière.

Il a ajouté: « C’est une prise de décision très unilatérale ici. »

Hamilton a déclaré après la course que Verstappen était « au-dessus de la limite », mais Marko n’est pas d’accord.

« Je ne pense pas qu’il y ait de raison pour qu’il se calme », ​​a déclaré Marko.

« C’est le match entre Mercedes et Red Bull, et le match entre Max et [Lewis].

« Et rappelez-vous simplement ce qui s’est passé à Silverstone, ce qui s’est passé à Budapest. Ne l’oubliez pas.

Hamilton a remporté le grand prix et a obtenu le point du tour le plus rapide avec Verstappen P2 malgré ses pénalités de temps.

Les deux se lancent dans la dernière course de la saison, Abu Dhabi, à égalité de points mais avec Verstappen P1 en raison de plus de victoires.