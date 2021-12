Red Bull n’hésitera pas sur le changement de boîte de vitesses de Max Verstappen pour le GP d’Arabie saoudite

S’il y a la moindre crainte que Max Verstappen n’endommage sa boîte de vitesses lors des qualifications pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, Red Bull l’échangera.

Avec son rival pour le titre Lewis Hamilton en pole pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, Verstappen savait qu’un tour puissant était nécessaire pour revendiquer cet honneur pour lui-même.

Les dépassements devraient être très importants le jour de la course sur le circuit de la corniche de Jeddah et ce tour merveilleux était également très attendu, avec Verstappen devenant violet dans les deux premiers secteurs, poussant sa RB16B à ses limites et celles de la piste aussi.

Cela signifiait que son méga tour s’était terminé par une lourde claque contre le mur, brisant le triangle arrière droit, mais Red Bull espère que ce sera aussi grave que les dégâts le seront.

Après avoir tout juste équipé la voiture de Verstappen d’une nouvelle boîte de vitesses, on craint maintenant qu’elle ne soit cassée en raison de l’accident.

Et avec seulement deux courses restantes, le coût d’un problème de fiabilité est désormais exorbitant.

Par conséquent, Red Bull ne prendra pas le risque d’utiliser une boîte de vitesses potentiellement endommagée. Au lieu de cela, ils préféreraient le changer et prendre une pénalité de cinq places sur la grille.

Serait-ce le moment qui coûtera à Max Verstappen le championnat du monde ? pic.twitter.com/gndbUN6Izl – ESPN F1 (@ESPNF1) 4 décembre 2021

S’adressant à ServusTV, Helmut Marko, responsable du programme de pilotes de Red Bull, a déclaré : « Nous devons le démonter et l’examiner. Nous l’avons vu avec [Charles] Leclerc à Monte-Carlo. Il a eu un impact similaire.

« Ils ont décidé de ne pas changer et puis bang, sur le tour de chauffe les conséquences sont devenues claires.

« Nous sommes si rapides que nous ne prenons aucun risque. Si la boîte de vitesses a des dommages ou des aperçus de cela, nous la changerons. C’est difficile de doubler ici, mais quand même.

On aurait pu pardonner à Red Bull d’avoir montré sa frustration face à l’erreur de Verstappen, mais comme Marko l’a confirmé, ce n’est pas le cas.

Après tout, Marko sait qu’il n’est pas dans la nature de Verstappen ni de Red Bull d’avoir reculé de ce tour qui devait assurer la pole, malgré les risques de conduire à la limite qui sont devenus évidents.

« Il avait quatre dixièmes d’avance à ce stade, ce qui est une éternité ici », a déclaré Marko.

« Nous avons vu que lorsqu’il a freiné, la roue avant gauche s’est bloquée. En conséquence, il n’avait plus de prise et a ensuite glissé. Cest ce qui est arrivé.

« Avec le recul, vous auriez pu dire ‘d’accord, Max, vous êtes déjà si loin devant, allez-y doucement’, mais ce n’est pas Max, ce n’est pas nous. Quand quelqu’un est sur un tour comme ça… et c’était des nuances.

« C’était une question de centièmes avec le freinage, et ça a eu un effet tellement stupide. »