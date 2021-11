Red Bull pense que le circuit de Jeddah Street en Arabie saoudite « devrait favoriser » Mercedes

Red Bull pense que les caractéristiques du Jeddah Street Circuit en Arabie saoudite devraient favoriser leurs rivaux au titre Mercedes.

Il reste deux manches dans la saison 2021, une campagne qui a présenté deux des plus grandes batailles, au cours des championnats des pilotes et des constructeurs, dont la Formule 1 ait jamais été témoin.

Max Verstappen de Red Bull est en tête du championnat des pilotes, avec huit points d’avance sur Lewis Hamilton, tandis que Red Bull traîne Mercedes de cinq points dans celui des constructeurs.

Hamilton a remporté la victoire au Qatar lors d’un week-end de course qu’il a dominé autour du circuit international de Losail, et la prochaine étape est une autre inconnue alors que Djeddah accueille le premier Grand Prix d’Arabie saoudite.

Alors que Losail est composé de longs virages fluides, le Jeddah Street Circuit est conçu pour combiner également des virages rapides avec des lignes droites à grande vitesse.

Red Bull a déclaré que Mercedes était de retour à égalité avec eux pour une performance en ligne droite au Qatar, mais ils s’attendent néanmoins à ce que Jeddah joue avec les atouts de son rival pour le titre.

« La prochaine piste devrait sans doute favoriser Mercedes », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, cité par MotorsportWeek.com.

« Abou Dhabi, avec les modifications apportées là-bas, qui sait ? Cela a été incroyablement serré, nous entrons donc dans ces dernières courses avec huit points d’avance dans le championnat des pilotes.

« Nous avons réduit l’avance du championnat chez les constructeurs à cinq points, les deux sont donc pleinement en jeu. C’est fantastique, car nous ne sommes pas encore au point culminant de ce championnat.

Compte tenu de la façon dont Verstappen et Hamilton se sont battus si étroitement tout au long de la campagne, beaucoup s’attendent à ce que cette course au titre se termine jusqu’à la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Verstappen peut cependant remporter un premier championnat des pilotes en Arabie saoudite s’il creuse un écart de 26 points ou plus sur Hamilton sous le drapeau à damier.

Cependant, le Néerlandais garde son calme sur la situation malgré des enjeux si importants.

« Bien sûr, vous voulez gagner le championnat, mais si cela ne se produit pas, cela ne se produit pas », a-t-il déclaré précédemment à Sky F1.

«Je suis assez détendu à ce sujet et je pense que d’une manière qui est bonne.

«Bien sûr, avec neuf victoires, vous voulez remporter le championnat. Mais je ne veux pas vraiment rêver, je veux juste me concentrer sur chaque week-end de course et essayer de faire de mon mieux.