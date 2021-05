Red Bull Powertrains attire cinq experts moteurs de Mercedes HPP

Red Bull a embauché un autre groupe d’experts en moteurs de son rival de Formule 1, Mercedes, alors qu’ils se préparent à construire leur propre groupe motopropulseur après le départ de Honda à la fin de la saison.

L’équipe a annoncé le mois dernier que Ben Hodgkinson, responsable de l’ingénierie mécanique chez Mercedes AMG High Performance Powertrains, avait été embauché en tant que directeur technique de Red Bull Powertrains.

Jeudi, ils ont annoncé cinq autres nominations à des postes clés, tous de Mercedes.

Red Bull a également déclaré qu’un nouveau responsable du développement mécanique serait bientôt révélé.

«Nous savons que le succès ne sera atteint qu’en faisant appel aux meilleurs et aux plus brillants talents, en leur fournissant les bons outils et en créant le bon environnement dans lequel ils pourront s’épanouir», a déclaré le chef d’équipe Christian Horner.

«Chacun des cadres supérieurs annoncés aujourd’hui apporte une richesse d’expérience, d’expertise et d’innovation au programme Red Bull Powertrains et nous fournit la plate-forme technique la plus solide possible pour l’avenir.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, dont l’équipe a dominé l’ère des V6 turbo hybrides, a reconnu la semaine dernière qu’un certain nombre d’employés quitteraient l’usine de Brixworth pour s’installer à Milton Keynes.

“Il est clair qu’ils (Red Bull) vont embaucher des ingénieurs anglais parce que c’est au Royaume-Uni et qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui peuvent probablement fournir ces ingénieurs”, a déclaré l’Autrichien.

“Je comprends donc parfaitement quelle est la stratégie.”

Mercedes mène les deux championnats après trois courses, avec sept fois le champion du monde Lewis Hamilton, huit points d’avance sur Max Verstappen de Red Bull.

La prochaine course aura lieu en Espagne ce week-end.