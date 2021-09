Red Bull Powertrains sur la cible et « accélère le rythme »

in

Christian Horner dit que la nouvelle opération de moteur de Red Bull est sur le point de rivaliser la saison prochaine, avec des centaines de nouveaux membres du personnel recrutés.

Red Bull deviendra le plus récent producteur de moteurs d’usine de Formule 1 à partir de l’année prochaine, alors qu’ils s’approprient progressivement la propriété intellectuelle de Honda et poursuivent le travail de la marque japonaise sous leur propre nom.

L’expansion de Red Bull leur a permis d’embaucher entre 300 et 500 nouveaux employés cette année. Honda continuera à fournir à l’équipe des groupes motopropulseurs en provenance du Japon la saison prochaine avec la nouvelle réglementation de la Formule 1 en place, dans le cadre d’une passation échelonnée qui verra Red Bull entrer en pleine production à partir de 2023.

La motivation de l’équipe pour le personnel a été bien documentée, plusieurs membres du personnel supérieur de Mercedes ayant fait défection à leurs rivaux et à leur nouvelle ligne de production de groupes motopropulseurs.

Le nouveau chemin de Red Bull les a vus s’étendre aux côtés de leur base de Milton Keynes pour accueillir une nouvelle division des moteurs au sein de l’usine, et Horner dit que tout va se planifier en l’état.

“Le projet Red Bull Powertrains s’accélère chaque semaine”, a déclaré le directeur de l’équipe dans sa chronique sur le site Web de Red Bull. « La construction est en bonne voie et c’est formidable de voir le bâtiment vraiment prendre forme.

“Toute la toiture est en cours et le dyno [torque and power calculator] commencera à arriver le mois prochain. Cela commence vraiment à se mettre en place et l’effort fourni est impressionnant.

En plus de leurs nominations les plus importantes, Horner s’assure que Red Bull Powertrains investit également dans de jeunes talents en ingénierie pour mettre la prochaine génération au premier plan, tout en visant à apporter de la diversité à l’équipe.

« Nous attirons de grands talents et nous avons également une politique de jeunesse solide pour intégrer des diplômés et des étudiants dans le programme », a-t-il ajouté.

« Nous voulons donner une chance aux jeunes et recherchons des candidats qui pensent différemment et viennent de tous les horizons et de tous les horizons.

« Nous aurons un certain nombre de bourses et d’apprentissages. C’est vraiment une excellente opportunité et voir l’attrait de ce projet avec le calibre des personnes que nous attirons est tellement excitant.

Fait intéressant, cette poussée pour Red Bull de développer sa propre unité de puissance est venue d’en haut, Horner révélant que le co-fondateur de la société Dietrich Mateschitz était désespéré de ne pas redevenir une équipe cliente.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport si l’ordre de former Red Bull Powertrains était venu de Mateschitz, Horner a répondu : « Quand Honda a annoncé qu’il se retirait de la F1 fin 2021, il a été le premier à dire que nous ne n’étant que des clients d’autres motoristes après un partenariat aussi important.

“C’était donc un choix évident.”