Red Bull prolonge le contrat de Perez jusqu’en 2022 · .

Sergio Perez a re-signé pour Red Bull et continuera de courir pour l’équipe en 2022.

Après avoir rejoint l’équipe de Racing Point à la fin de la saison dernière, Perez occupe désormais la cinquième place du championnat des pilotes. Il continuera à courir aux côtés de Max Verstappen l’année prochaine.

« Son intégration dans l’équipe élargie s’est faite sans heurts et nous avons été impressionnés par ses performances au cours de la première moitié de la saison, qui démontrent de quoi il est capable dans notre voiture », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull.

“L’année prochaine, nous entrons dans une nouvelle ère de la Formule 1 avec des réglementations et des voitures entièrement révisées, et avec plus de 200 courses et une décennie d’expérience à son actif, Checo jouera un rôle essentiel pour aider l’équipe à naviguer dans cette transition et à maximiser la RB18. . “

Perez a remporté la deuxième victoire de sa carrière pour l’équipe lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin. Ce faisant, Perez est devenu le premier pilote autre que Verstappen à remporter une course pour Red Bull depuis le départ de Daniel Ricciardo de l’équipe en 2018.

Lors de la course suivante, Perez a remporté son deuxième podium en tant que pilote Red Bull au Grand Prix de France, remporté par Verstappen.

Analyse: batailles de coéquipiers de F1 à la mi-saison – Verstappen vs PerezPerez s’est dit satisfait des progrès qu’il a accomplis depuis qu’il a rejoint Red Bull.

« Il faut toujours du temps pour maîtriser tout lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, mais les choses ont bien fonctionné cette saison et j’aime vraiment faire partie de la famille Red Bull. Nous avons travaillé dur pour obtenir des résultats, c’est donc formidable de voir l’équipe avoir confiance en moi pour l’avenir.

“Nous avons tellement plus à accomplir ensemble et nous avons encore un grand défi à relever cette saison, alors j’espère vraiment que nous pourrons terminer l’année en beauté et poursuivre sur cette lancée jusqu’en 2022.”

