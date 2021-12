Red Bull Racing est la « vie » de Christian Horner, déclare Sergio Perez

Sergio Perez dit qu’au cours de sa première année avec l’équipe, il a remarqué que Red Bull Racing était la « vie » de Christian Horner.

Horner a été Taureaux rouges directeur de l’équipe depuis qu’ils ont rejoint la grille de F1 pour la première fois en 2005, mais malgré avoir remporté quatre titres consécutifs de 2010 à 2013, il était plus que jamais sous les projecteurs en 2021.

Avec son équipe et son chauffeur Max Verstappen prenant le combat contre Mercedes et Lewis Hamilton, il a souvent fait la une des journaux avec des commentaires qu’il a faits à la presse sur leurs rivaux.

Beaucoup de ces commentaires concernaient l’homologue de Mercedes, Toto Wolff, les deux se livrant à une guerre des mots qui s’est de plus en plus chauffée au fil de l’année.

Damon Hill ne pensait pas que leurs affrontements étaient authentiques, pensant plutôt que leur prétendue querelle avait été exagérée par eux pour un effet dramatique.

« Je pense que c’est une façade, en fait », a déclaré Hill sur le dernier podcast de F1 Nation. « Je pense que c’est une façade qu’ils ont mise.

« C’est tellement triste que vous ayez ces deux camps. Ils subissent tous les deux toute la pression et toutes les mêmes expériences ou des expériences similaires. Les victoires, les défaites et le genre de rivalité et tout ce qu’ils vivent.

« Mais ils ne peuvent pas le partager ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu’un jour, quand la guerre sera finie, ils pourront prendre une tasse de thé ensemble.

Muy contento por todo, por Max y por mi equipo! Al final pudimos apoyar y hacer diferencia en el resultado. Una pena no poder terminar la carrera con otro podium en la bolsa, pero contento con la temporada.

Gracias por todo su apoyo durante esta temporada intensa ! #AbuDhabiGP pic.twitter.com/wNqzdIlQZU – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 12 décembre 2021

Cependant, d’après les discussions qu’il a eues avec son patron tout au long de sa première saison avec l’équipe, Perez ne pense pas que ce soit le cas.

Le Mexicain dit que Red Bull est la « vie » de Horner et que le Britannique donne « tout » pour essayer de s’assurer que l’équipe réussit, ce qui le rend parfois extrêmement passionné.

« Checo » aime voir cette passion et bien que d’autres aient critiqué la conduite de Horner, il pense que c’est aussi une bonne chose pour le sport.

« Eh bien, je pense que c’est beaucoup la situation que nous [were] dedans », a-t-il déclaré.

« Ils (Mercedes) sont nos principaux concurrents. Je ne sais pas pour Toto, je ne sais pas comment il travaille et ainsi de suite. Mais juste pour parler au nom de Christian, Red Bull Racing est sa vie. C’est tout. Il donne tout pour cela. Il devient très passionné et je pense que c’est génial à voir.

« Le sport est formidable de voir des pilotes de caractère. C’est super de voir des chefs d’équipe avec du caractère. Cela fait partie du sport en fin de compte.