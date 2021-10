Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri courront avec des livrées spéciales pour célébrer le partenariat avec Honda

Dans la zone : Max Verstappen au volant de la (33) Red Bull Racing RB16B Honda

Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri courront avec des livrées spéciales lors de ce qui aurait dû être le week-end de course à domicile de Honda.

Lors du Grand Prix de Turquie de Formule 1 de ce week-end, Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri courront avec des livrées uniques pour célébrer l’alliance victorieuse des équipes avec le fournisseur de groupes motopropulseurs Honda et pour donner aux fans du constructeur au Japon une chance de faire leurs adieux à l’entreprise. , à l’occasion de sa dernière course à domicile à Suzuka.

Les voitures jumelles Red Bull Racing RB16B de Max Verstappen et de son coéquipier Sergio Perez présenteront une livrée à prédominance blanche inspirée de la légendaire voiture Honda RA 272, dans laquelle le coureur américain Richie Ginther a remporté la première victoire de l’entreprise en Formule 1 au Grand Prix du Mexique 1965. . Pendant ce temps, à AlphaTauri, les ailes arrière des voitures AT02 conduites par Pierre Gasly et Yuki Tsunoda arboreront le message en un mot « ありがとう » (arigato,) signifiant « merci ».

Depuis le lancement du partenariat de Red Bull avec Honda en 2018, le constructeur japonais a aidé Red Bull Racing et AlphaTauri à atteindre la plus haute marche du podium de Formule 1 ; Red Bull Racing a remporté 13 victoires à ce jour et AlphaTauri a remporté une victoire mémorable à domicile en Italie en 2020. Au total, Red Bull et Honda ont remporté ensemble 35 podiums et 11 pole positions à ce jour.

Christian Horner, PDG et directeur de l’équipe de Red Bull Racing Honda, a déclaré : « Nous étions tous impatients de donner aux fans japonais de Honda une chance de célébrer notre relation extrêmement fructueuse en Formule 1, chez nous à Suzuka. La course étant victime de la pandémie, nous ne pouvions tout simplement pas laisser passer le week-end sans rendre hommage à Honda et à ses incroyables fans à domicile en apportant un peu de son héritage à Istanbul. La livrée choisie pour nos voitures rend hommage au parcours remarquable de Honda en F1 et j’espère que nous pourrons offrir aux fans une autre victoire dans ces couleurs légendaires ce week-end.

Koji Watanabe, directeur des opérations de marque et de communication chez Honda a ajouté : « Tout le monde chez Honda est extrêmement déçu que le Grand Prix du Japon ait dû être annulé, tout en comprenant et en acceptant pleinement les raisons de cette décision. Nous étions particulièrement désireux de courir sur le circuit de Suzuka, car c’est notre dernière année dans le sport, à un moment où nos deux équipes sont très performantes. Nous apprécions également le fait que les fans japonais étaient particulièrement impatients de voir la dernière apparition de Honda ici et Yuki Tsunoda au volant de sa course à domicile. Nous savons qu’une livrée spéciale ne peut pas remplacer ce qui aurait été un week-end très excitant, mais nous espérons que les fans de Honda du monde entier, en particulier ceux du Japon, accepteront cette livrée spéciale comme un petit gage de notre appréciation pour leur soutien continu de nombreuses années. »

