Red Bull Racing lance des objets de collection numériques du GP du Mexique pour exprimer sa gratitude aux fans

Red Bull Racing lance un ensemble d’objets de collection numériques associés au Grand Prix du Mexique en partenariat avec le partenaire officiel de la blockchain Tezos (XTZ / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse.

La F1 entame enfin une autre saison après une longue période de confinement. Pour exprimer sa gratitude aux fans, Red Bull a créé une série limitée de pièces uniques de souvenirs de course pour sa propriété exclusive.

La série commencera avec le casque GP du Mexique en édition limitée de Sergio Pérez. Le seul membre mexicain de l’équipe courra pour la première fois devant son public sous les couleurs de Red Bull Racing Honda. Son casque GP du Mexique en édition spéciale, disponible en seulement 10 000 unités, sera disponible chez Sweet powered by Tezos pour une durée limitée.

Pour compléter le lancement de l’objet de collection et des futurs collectionneurs, Red Bull offre également des objets de collection numériques de la conception de la combinaison de course GP du Mexique en édition limitée de Checo, qui a été portée lors du Mexico City Show Run d’aujourd’hui. .

L’équipe annonce régulièrement de nouvelles baisses. Tous sont basés sur Tezos et limités exclusivement à des objets de collection numériques spéciaux au design unique. Ils ne manqueront pas d’attirer l’appréciation d’innombrables fans du Red Bull Racing Team.

Christian Horner, directeur et PDG de l’équipe Red Bull Racing, a déclaré :

Red Bull Racing a toujours été à la pointe de l’innovation et de la technologie, sur et hors piste, et notre première série d’objets de collection numériques perpétue cette tradition grâce à des partenaires comme Tezos. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux fans une nouvelle opportunité immersive et amusante de se rapprocher encore plus de l’équipe en possédant un morceau de notre histoire avec des souvenirs vraiment spéciaux de l’équipe. Et surtout, nous nous engageons à rendre cet accès abordable et accessible au plus grand nombre de fans possible. Avec notre partenaire blockchain Tezos et via la plateforme Sweet, qui offre aux fans un environnement complet dans lequel profiter de nos objets de collection, nous proposons aux fans un tout nouveau monde de Red Bull Racing.