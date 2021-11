Red Bull ravie alors que la FIA présente un nouveau test d’aileron arrière au Qatar

La FIA a réagi aux soupçons de Red Bull concernant l’aileron arrière de Mercedes en introduisant un nouveau test au Grand Prix du Qatar et au-delà.

Les ailes arrière ont fait l’objet d’un examen minutieux tout au long de cette dramatique saison 2021 alors que Mercedes et Red Bull continuent d’échanger des coups de poing dans le combat du Championnat du monde à la fois sur et en dehors de la piste.

Au cours de la campagne, les projecteurs se sont déplacés de l’aile flexible « limbo » de la Red Bull à l’aileron arrière de la Mercedes, le patron de Red Bull, Christian Horner, attirant récemment une attention particulière sur les « marques de pointage » visibles sur les plaques d’extrémité de l’aileron arrière de la W12 au Brésil.

Red Bull soupçonne que l’aileron arrière de Mercedes contribue à l’augmentation soudaine et nette de la vitesse en ligne droite de la W12 au cours des derniers mois et a eu des discussions régulières avec la FIA tout en recueillant des preuves et en menaçant de protester.

À la suite du lobbying de Red Bull, la FIA a étendu le test d’aileron arrière introduit pour la première fois depuis le Grand Prix de France pour couvrir les domaines dans lesquels Red Bull pense que Mercedes a exploité lors des courses récentes.

Marques de marque sur la plaque d’extrémité de l’aile arrière de Mercedes ?

Via : @racefansdotnet #F1 #Qatargp pic.twitter.com/m9XkDEk9lf – F1 News.Live (@f1newslive_) 19 novembre 2021

« Nous sommes vraiment ravis de voir qu’ils [the FIA] ont introduit une mission d’enquête ici », a déclaré Horner à Sky F1.

« Après les qualifications, ils vont tester ces ailes.

« Il y aura un test de traction vers le bas à l’arrière de l’aile, donc effectivement, une quantité de charge sera ajoutée à l’arrière de l’aile.

« Je pense que ce sera plus de 20 kilos, je pense que vous seriez probablement plus près, répartis sur l’aile, ça va probablement être 70/80 kilos et ça va monter par étapes.

« Ainsi, vous pourrez mesurer la déviation. C’est bien que la FIA soit proactive, elle regarde ça.

« Notre préoccupation n’est pas tellement ici, où la vitesse en ligne droite n’est pas la prime qu’elle l’est potentiellement en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, nous sommes donc heureux qu’ils prennent cela très au sérieux. »

Mercedes, cependant, ne s’inquiète pas de nouveaux tests ou des menaces persistantes de protestation de Red Bull, insistant sur le fait que la W12 est tout à fait légale.

« Je veux dire que nous avons déjà été contrôlés 14 fois cette saison », a déclaré Wolff au Qatar.

« Donc, cette aile en particulier… la FIA en a tous les dessins. Cette aile dont parle Red Bull n’existe pas. Nous sommes heureux de l’envoyer. Vous pouvez le démonter.

« Je suis également heureux d’en envoyer un à Milton Keynes. »