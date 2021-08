Red Bull « réfléchit » aux pénalités moteur à Spa

in

Avec l’impression que ce n’est qu’une question de temps avant que Red Bull ne prenne des pénalités moteur, Helmut Marko pense à prendre le coup dès Spa.

Les règles de la Formule 1 stipulent que chaque voiture ne peut être équipée que de trois moteurs pendant le parcours d’une saison avant que des pénalités de moteur ne soient encourues.

Max Verstappen a pris sa troisième place au Grand Prix de Hongrie, Honda contraint de changer après avoir découvert une fissure entre le moteur et l’échappement.

Son coéquipier Sergio Perez en était à son deuxième PU au Hungaroring mais, après avoir été touché par Valtteri Bottas, c’est une annulation, selon Christian Horner. Il a révélé après la course que “les rapports initiaux sont qu’il ne sera plus en service”.

A ce titre, le pilote mexicain pourra prendre un troisième moteur lors de la prochaine course, le Grand Prix de Belgique, sans conséquence. Pour Verstappen, cependant, ce sera une pénalité de grille.

Mais étant donné que le circuit rapide de Spa-Francorchamps est un circuit où les pilotes peuvent rattraper le terrain perdu, Marko dit qu’ils envisagent de prendre le coup.

“Vous devez au moins y penser”, a-t-il déclaré à F1-Insider.com.

Après avoir mené les deux championnats avec une marge confortable avant l’accident du Grand Prix de Grande-Bretagne de Verstappen, qui, selon Marko, était à blâmer pour ses problèmes de moteur hongrois, le Néerlandais et Red Bull entrent dans la trêve estivale derrière Mercedes dans les courses au titre.

Marko concède que la riposte ne sera pas facile, mais il est convaincu que Red Bull peut le faire.

“Ce ne sera pas facile”, a déclaré Marko, “parce que les mises à jour Mercedes de Silverstone, qui selon Toto Wolff n’auraient jamais dû arriver, ont rendu la voiture beaucoup plus rapide, surtout en Hongrie.

“Mais nous avons aussi des choses en préparation et ferons tout notre possible pour remporter le championnat du monde.”

Il insiste sur le fait que Verstappen, malgré des résultats décevants consécutifs, est « toujours pleinement motivé.

« Il sait que dans des circonstances normales, il aurait gagné seul les deux dernières courses. »

Horner dit que les sanctions à venir sont “extrêmement frustrantes” pour Honda étant donné qu’ils n’ont rien fait de mal.

“Très peu, j’en ai peur”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si Red Bull pouvait échapper aux pénalités moteur.

« Et c’est extrêmement frustrant pour Honda parce que ce n’est pas dû à la fiabilité, c’est à cause d’accidents que nous n’avons pas causés. Ils en ressentent donc le plus gros, tout comme nous du côté du châssis. »