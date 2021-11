Red Bull refuse d’exclure les commandes de l’équipe Sergio Perez au Grand Prix du Mexique

Christian Horner a clairement indiqué que Red Bull était prêt à imposer des ordres d’équipe à Sergio Perez lors de son Grand Prix du Mexique à domicile.

Perez, pour la première fois de sa carrière, a une chance réaliste de gagner devant ses fans adorés de Mexico après avoir rejoint Red Bull pour cette campagne 2021.

Vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin, le joueur de 31 ans a terminé sur le podium lors des deux dernières courses, sa forme s’étant améliorée après une baisse de mi-saison.

Mais ses perspectives de victoire dépendent non seulement de sa victoire sur le duo Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, mais aussi de son propre coéquipier Max Verstappen, qui compte 12 points d’avance au Championnat du monde des pilotes.

Perez a affirmé qu’il était « presque sûr que toute l’équipe, Red Bull, tout le monde, veut que je gagne ce week-end ».

Cependant, son patron d’équipe, Horner, a fortement laissé entendre que si Verstappen était deuxième derrière lui dans les phases finales, Red Bull serait tout à fait prêt à dire à Perez de s’écarter afin d’augmenter les chances de titre du Néerlandais.

« Ce que vous devez comprendre, c’est que c’est un sport d’équipe, dans lequel nous nous battons pour les championnats du monde des constructeurs et des pilotes », a déclaré Horner à Sky F1.

« C’est l’une des 22 courses. Il se trouve que c’est la course à domicile de Checo. Vous détesteriez être dans une position où vous demandez à un conducteur de le faire.

« Mais nous devrons parler de tous ces scénarios avant la course et avoir un plan clair pour la course afin que tout le monde sache quel est le plan et l’objectif. L’objectif ici, c’est le maximum de points car à ce stade du championnat, on ne peut pas se permettre de donner un seul point.

« Chacun joue son rôle dans l’équipe et si nous devons maximiser nos points, nous devrons le faire. Nous discuterons certainement de ces choses, comme nous le faisons toujours avant tout Grand Prix.

« Sergio sait quel est son travail pour l’équipe, pour soutenir son coéquipier, et ce serait un merveilleux problème à avoir. »

Max Verstappen a posé un jalon en FP2, avec seulement les deux pilotes Mercedes et Sergio Perez à une seconde de son meilleur temps… #MexicoGP #F1https://t.co/KOpVgzPVTX pic.twitter.com/yWYGayqI9q – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 novembre 2021

Les essais libres ont été dominés par Red Bull et Mercedes, avec Verstappen le plus rapide de 0,424 seconde lors de la deuxième séance.

Plus tôt, Perez avait perdu du temps de course lorsqu’il est allé en arrière dans la barrière et a cassé son aileron arrière, mais espère toujours pouvoir commencer en pole position – affirmant que c’est sa « cible ».

« C’était dommage que nous ayons endommagé la voiture et nous avons mis un peu de travail supplémentaire pour les garçons [in FP1], mais à part ça, c’était une journée positive », a-t-il déclaré.

« Je me sens plus à l’aise sur le long terme que sur un tour, donc je pense toujours qu’il y a un potentiel pour améliorer la voiture sur un tour.

« Les marges seront très proches demain avec les Mercs, alors j’espère que nous pourrons verrouiller cette première ligne. »

Verstappen a déclaré : « C’était une bonne journée. Je veux dire, bien sûr, toujours essayer d’améliorer la voiture, essayer de la faire se sentir mieux.

« Aussi en FP1, la piste était très sale, donc en FP2, c’était déjà un peu mieux. Il semblait que la voiture fonctionnait très bien. Quelques choses à regarder, mais plutôt bien.