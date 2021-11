Red Bull regarde toujours la vitesse « ahurissante » de Mercedes

Christian Horner dit que Red Bull essaie toujours de comprendre pourquoi Mercedes a une vitesse « ahurissante » en ligne droite.

Avec un nouvel ICE installé à Interlagos, Lewis Hamilton a été rapide tout le week-end, atteignant la P1 lors des qualifications traditionnelles vendredi avant de se frayer un chemin jusqu’à la P5 au sprint samedi après être parti du fond du peloton en raison de sa disqualification.

L’homme Mercedes a réussi la grande majorité de ses mouvements dans la ligne droite des stands, étant beaucoup plus rapide en ligne droite que n’importe quel pilote contre lequel il s’est heurté.

Horner dit que la vitesse du W12 est « ahurissante » mais est toujours satisfait du résultat du sprint, avec Max Verstappen prenant P2, et optimiste quant à la course principale.

« Pour être honnête avec vous, ce n’est pas vraiment surprenant car nous l’avons vu hier », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Vous pouvez voir en particulier que la vitesse en ligne droite de Lewis est époustouflante.

« Mais pour nous, perdre le départ… vous savez, ils ont fait un pari sur les pneus tendres, nous avons évidemment commencé sur les médiums et avons eu un petit problème avec la synchronisation des vitesses.

« Mais quand même, première ligne ici, encore deux points, nous prendrons ça et c’est une course différente demain. Beaucoup plus chaud.

Lewis et W12 se sont réveillés en ayant faim. pic.twitter.com/HzvIqyUwyM – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 13 novembre 2021

Red Bull était largement considéré comme la plus forte des deux équipes à Sao Paulo, étant donné qu’elles s’en sortaient généralement mieux à des altitudes plus élevées, comme elles l’ont fait lors de la dernière manche au Mexique.

Compte tenu de cela, beaucoup ont été surpris par le rythme de Mercedes, mais Horner dit que le camp Red Bull s’y attendait.

« Nous l’avons vu venir depuis quelques courses maintenant », a-t-il ajouté.

« En Turquie, cela a commencé, puis au Mexique, nous avons vu la vitesse en ligne droite. Je pense qu’ils étaient environ 14 km/h plus rapides que nous à la fin de la ligne droite.

« Ce n’est donc pas une grande surprise. On l’a vu hier, c’est juste phénoménal. Nous devons essayer de nous concentrer sur nos propres performances.

Cela dit, Horner et ses collègues n’ont pas compris exactement comment et pourquoi leurs rivaux sont devenus tellement plus rapides en ligne droite ces derniers temps.

Il est certain qu’il ne s’agit pas seulement d’une puissance supérieure et dit que son équipe travaille dur pour aller au fond des choses.

« C’est quelque chose qui permet à la voiture de faire ce genre de vitesse », a-t-il déclaré.

« Quelque chose doit arriver parce que la physique ne permettrait pas le genre de delta de puissance dont vous auriez besoin pour y parvenir. [It] serait assez important.

« Donc, nous essayons évidemment de comprendre ce que c’est et de partir de là. »