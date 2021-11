Red Bull regarde toujours l’aileron arrière de Mercedes

Le combat pour le titre de Formule 1 de cette année se déroule à la fois hors et sur piste, Mercedes et Red Bull n’épargnant aucun moyen de se déséquilibrer, ce dernier regardant toujours la légalité de l’aileron arrière de son rival.

Tout remonte au Grand Prix d’Espagne, alors que l’aileron arrière de Red Bull était sous surveillance, Mercedes affirmant que les ailes arrière de l’équipement de boissons énergisantes se pliaient vers l’arrière sous la charge, réduisant la traînée et augmentant la vitesse de pointe, Lewis Hamilton l’appelant le « Bendy-aile ».

Sans revenir dans les détails, la FIA a modifié les tests d’aileron arrière à mi-saison, à la grande consternation de Red Bull et Alfa Romeo à l’époque qui auraient eu des ailes arrière flexibles en plus d’Alpine et d’Aston Martin. Les équipes concernées ont dû durcir la structure de leur aile arrière pour passer les nouveaux tests FIA, à l’exception de Mercedes et McLaren qui étaient les principaux défenseurs des tests de charge plus stricts.

Les ailes arrière à nouveau sous les feux de la rampe

L’affaire est revenue à la lumière au Brésil, où Mercedes, et en particulier Lewis Hamilton, a montré des vitesses de pointe ahurissantes rendant Red Bull impuissant en défense, alors que le septuple champion du monde a remporté la course malgré une combinaison de pénalités liées au moteur et disqualification qualificative pour irrégularité du DRS.

En plus du raisonnement immédiat selon lequel Mercedes a un nouveau moteur composé sur le W12 de Hamilton, il semble que Red Bull ait demandé des éclaircissements à la FIA concernant l’aileron arrière de Mercedes, que tout le monde a lié à la disqualification liée au DRS de Mercedes, mais Red Bull Le consultant Helmut Marko a nié toute relation en disant à F1 Insider : « Notre enquête de vendredi ne portait pas sur le mécanisme DRS mais sur une autre zone de l’aileron arrière de Mercedes. »

« Le fait que l’un se soit succédé était une pure coïncidence », a-t-il affirmé.

Newey : On verra comment la FIA interprète la chose

D’autres détails ont émergé de l’enquête de Red Bull vendredi au Brésil, car selon Auto Motor und Sport, Adrian Newey et Paul Monaghan de Red Bull ont rencontré Nikolas Tombazis de la FIA avant le Grand Prix dimanche pour clarifier davantage la situation de l’aileron arrière de Mercedes. .

Auto Motor und Sport a rapporté que malgré le fait que Mercedes ait un assemblage d’aile rigide, la lame principale de son aileron arrière fléchit vers le bas sous la charge, ouvrant encore plus l’écart du DRS, réduisant ainsi la traînée et augmentant la vitesse de pointe. Ce mouvement du panneau principal de l’aile arrière est difficilement perceptible car le volet supérieur le recouvre.

Et c’est ce que Red Bull doit clarifier avec Newey déclarant à Auto Motor und Sport : « Nous verrons comment la FIA interprète la question. »

Et Marko disant que l’équipe doit faire plus de devoirs avant et si une protestation doit être déposée : « Nous n’avons pas encore assez de faits pour prendre des mesures contre cela. Ce serait le dernier recours.

Auto Motor und Sport est allé encore plus loin, affirmant que l’inattention de Max Verstappen au Brésil, où on l’a vu toucher l’arrière de la Mercedes de Hamilton, n’était pas simplement une simple maladresse, car le Néerlandais était conscient du problème et « a appuyé sur le bas, pas sur le upper, element” selon la publication allemande.

La querelle reprend au Qatar

Les deux équipes reprendront leurs hostilités au Qatar au cours du week-end à venir, Mercedes ayant déjà demandé un examen de l’incident du tour 48 entre Verstappen et Hamilton lors du GP de Sao Paulo, citant de nouvelles preuves, non disponibles à l’époque pour les commissaires qui ont pris aucune action pendant la course.

Une session se tiendra jeudi avec la participation des deux représentants de l’équipe, pour que les commissaires décident si les nouvelles preuves justifient un examen.

#F1 mise à jour @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/fNNCL1kA9b – Jennie Gow (@JennieGow) 17 novembre 2021

Avec trois courses restantes, la lutte pour le titre devrait se jouer sur le fil, avec Verstappen menant Hamilton par 14 points au classement des pilotes et Mercedes devant Red Bull par 11 points dans le classement des constructeurs. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)