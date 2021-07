Red Bull remportera-t-il la victoire de Mercedes avec sa stratégie de pneus tendres ? · Fans de course

in

Deux semaines après le drame de Silverstone, les différentes stratégies adoptées par Mercedes et Red Bull ont mis en place ce qui pourrait être un nouveau départ explosif.

Contrairement aux huit autres pilotes en Q3, les pilotes Mercedes ont tous deux traversé la Q2 en pneus médium, avec lesquels ils débuteront. Max Verstappen de Red Bull et Sergio Perez derrière eux prendront le départ du Grand Prix de Hongrie sur la gomme tendre à parois rouges.

Sur le papier, cela semble être un avantage évident pour Mercedes qui pourra rouler plus longtemps et plus fort dans le premier relais. Mais ils doivent d’abord conserver leur avantage sur la piste.

Comme l’a noté Lewis Hamilton, le pneu tendre vaut environ cinq mètres à l’approche pour un virage à partir d’un départ sur la grille. Verstappen et Perez envisageront donc la possibilité d’un sillage de leurs rivaux au premier virage.

Toto Wolff s’inquiète du déficit auquel ses pilotes seraient confrontés. “Nous avons un désavantage sur la ligne, nous devons donc être intelligents avec le départ”, a-t-il déclaré.

Même sans désavantage de pneus, les départs de Hamilton n’ont pas eu tendance à être aussi bons que ceux de Verstappen cette année – celui qui a provoqué l’accident de Silverstone étant une exception notable. En général, Verstappen a semblé plus rapide sur la ligne, comme lors de la séance de qualification du sprint à Silverstone.

Le départ sera bien sûr particulièrement crucial étant donné le manque général d’opportunités de dépassement du Hungaroring. Verstappen a dit très clairement ce qu’il pensait de toute autre spéculation sur la façon dont lui et Hamilton s’affronteront, tandis que son coéquipier Perez a déclaré qu’il ne serait pas intéressé par quoi que ce soit qui se passe entre eux. “Pour moi, demain est une course dans laquelle j’ai hâte d’avoir le meilleur début d’année, puis d’essayer d’obtenir autant de places que possible et de faire ma propre course”, a-t-il déclaré.

Alonso s’attend à des problèmes au premier virageFernando Alonso, qui part neuvième, a prédit un feu d’artifice du premier tour devant lui, notant la solide position de qualification de Pierre Gasly en cinquième et les départs rapides Lando Norris et Charles Leclerc derrière l’AlphaTauri. Effectivement, Gasly a juré de « donner un coup de coude » afin de garder Norris et Leclerc derrière lui, ce qui est vital pour sa stratégie.

“Nous savons que sur un rythme pur, les deux meilleures équipes devraient s’éloigner et nous devrions avoir un peu d’air libre”, a expliqué Gasly. « Le départ sera donc extrêmement important pour nous.

« Nous gérons généralement mieux le pneu, ce n’est pas toujours le cas. Bien sûr, si nous avons de l’air pur, cela fera une grande différence.

Contrairement aux prévisions, les conditions très chaudes observées vendredi ont persisté jusqu’à samedi. Les prévisions météorologiques officielles de la FIA donnent 60% de chances d’orages dimanche, mais comme nous l’avons vu auparavant, si ceux-ci ne se matérialisent pas, un autre après-midi extrêmement chaud est probable.

Cela peut éloigner les conducteurs de la stratégie habituelle à un seul arrêt vers un territoire à deux arrêts. Cela dépendra de la façon dont ils gèrent leurs pneus, et si le mur des stands succombe à la tentation de les amener pour un arrêt au stand tôt dans le but de devancer un rival, ou risque de les laisser plus longtemps.

En supposant que les quatre premiers partants soient toujours aux quatre premières places à la fin du premier tour, Mercedes et Red Bull devront faire face à des choix stratégiques similaires. “S’il s’agit d’un double arrêt, cela ne fait pas une grande différence que vous commenciez sur le soft ou sur le médium”, a déclaré Wolff.

Galerie : la journée de qualification du Grand Prix de Hongrie 2021 en imagesRed Bull “a deux pilotes qui sont là aussi”, a-t-il noté, “ce n’est donc pas un avantage pour nous d’avoir Valtteri et Lewis dans les quatre premiers, car ils en ont aussi.”

« Tout dépendra de qui gardera les pneus en vie le plus longtemps », convient Esteban Ocon, « et qui leur fera le moins de dégâts avec la température de la piste.

Ocon part huitième, en pneus tendres. Seulement deux rangées derrière lui se trouve Lance Stroll, qui s’est qualifié douzième mais comme Daniel Ricciardo en onzième a le libre choix des pneus de départ. Bien que si l’un ou l’autre décide de faire un relais difficile en dehors de la ligne – une tactique qu’Aston Martin a déjà utilisée avec Stroll alors qu’il s’est qualifié relativement bas sur la grille – ils peuvent souffrir d’un échauffement des pneus au premier tour. S’ils peuvent survivre à cela, le gain devrait être de pouvoir courir plus longtemps que leurs rivaux.

Pirelli dit qu’une stratégie à guichet unique moyennement dure devrait être tout à fait possible. Cependant, ils disent également qu’une stratégie soft-hard serait faisable, si probablement plus lente. Curieusement, Gasly a effectué un relais de 22 tours en pneus tendres lors des essais de vendredi, le plus long de tous les pilotes sur cette gomme, ce qui peut encourager Red Bull à risquer un arrêt unique.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Citations : Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les temps de qualification au complet

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

A toi

Qui va gagner la dernière course avant les vacances d’été ? Verrons-nous plus de drame entre les prétendants au titre ? Et Gasly peut-il gagner le combat au milieu de terrain?

Partagez votre opinion sur le Grand Prix de Hongrie dans les commentaires.

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :