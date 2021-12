Red Bull reproche à Mercedes d’avoir emmené un avocat au Grand Prix d’Abu Dhabi

Red Bull a reproché à Mercedes d’avoir emmené un avocat avec eux au Grand Prix d’Abu Dhabi juste au cas où, comme ils l’ont fait, les choses deviendraient désordonnées hors piste.

Après la fin dramatique et controversée de la saison de Formule 1, Mercedes a déposé deux protestations contre le résultat – et a pu faire appel aux services de Paul Harris QC.

Les conséquences de la décision tant attendue du titre ont pris un air insatisfaisant alors que les célébrations de Red Bull et Max Verstappen ont été atténuées par l’appel au bureau des commissaires sportifs à Yas Marina.

Verstappen a franchi le drapeau à damier pour battre Lewis Hamilton et remporter la course et remporter un premier championnat du monde, les rivaux du titre ayant été à égalité de points avant la finale d’une campagne record de 22 courses.

Mais Mercedes n’était pas satisfaite de la façon dont le directeur de course Michael Masi a essentiellement transformé le Grand Prix en une fusillade dans le dernier tour après une période de Safety Car avec Verstappen, sur de nouveaux pneus tendres, dépassant Hamilton qui était resté sur son vieux caoutchouc dur.

Ce processus a constitué la base d’une manifestation, tandis que Mercedes, qui a remporté le championnat des constructeurs pour la huitième année consécutive, s’est également plaint que Verstappen avait brièvement dépassé Hamilton sous la voiture de sécurité.

Red Bull : « Nous sommes une équipe de course. Nous ne sommes pas venus ici avec un QC. Nous ne sommes pas venus prêts à protester. »#F1 #Formula1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 – Autosport (@autosport) 12 décembre 2021

Dans une saison qui a été parsemée de querelles entre les deux équipes de tête, il semblait que la paix avait éclaté ce week-end avec les chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner, et Hamilton et Verstappen, étant généralement plus magnanime qu’auparavant.

Cependant, ce nouveau respect s’était clairement quelque peu dissipé alors que les commissaires examinaient les preuves pour prendre leur décision finale, Red Bull mécontent que Mercedes ait anticipé toute protestation potentielle en disposant d’un recours juridique à leur disposition.

« Nous sommes une équipe de course. Nous ne sommes pas venus ici avec un QC. Nous n’étions pas prêts à protester », a déclaré Autosport, citant un porte-parole de Red Bull.

Harris était l’avocat qui, en 2020, a mené avec succès l’appel du club de football de Manchester City contre son interdiction de la Ligue des champions de l’UEFA.

Il a également représenté Mercedes dans des affaires telles que l’audience « tyregate » de 2013 lorsqu’ils ont été accusés d’avoir effectué des tests illégaux avec Pirelli et lorsque Daniel Riccardo, alors de Red Bull, a été disqualifié de la deuxième place du Grand Prix d’Australie 2014.