Red Bull reste ferme sur la date de sortie de Dan Fallows

Christian Horner a versé de l’eau froide sur les espoirs d’Aston Martin de faire venir son directeur technique nouvellement nommé Dan Fallows avant la date prévue.

Fallows a récemment été annoncé dans le cadre d’une série d’acquisitions de personnel technique par Aston Martin, avec Luca Furbatto (directeur de l’ingénierie) et Andrew Alessi (chef des opérations techniques) qui ont rejoint respectivement Alfa Romeo et Red Bull.

C’est la décision de Fallows qui s’est avérée la plus controversée, cependant, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, affirmant qu’ils prévoyaient de le garder deux ans de plus selon les termes de son contact et son homologue d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, se moquant ensuite de cette affirmation. .

Mais Horner a doublé ses propos, suggérant qu’il n’y aurait pas de “congé de jardinage” pour Fallows et que Red Bull prévoyait de tirer pleinement parti du responsable de l’aérodynamique qui avait engagé son avenir dans l’équipe relativement récemment.

« Notre situation avec Dan est vraiment claire. Il travaille sur le [2021] voiture, il travaille sur la voiture de l’année prochaine », a déclaré Horner, cité par Motorsport.com.

« Il a encore beaucoup de temps. Il n’a signé le contrat qu’à la fin de l’année dernière, il y a donc un laps de temps important avant la mi-2023. Nous allons évidemment l’occuper pendant le reste de son contrat.

Ce qui n’a probablement fait que renforcer la position de Horner, c’est le départ d’Alessi, qui a pu commencer le travail le jour où son arrivée a été annoncée par Red Bull – la veille du week-end du Grand Prix d’Autriche.

En plus des trois nominations externes, Aston Martin a également effectué deux promotions internes importantes avec Tom McCullough nommé directeur des performances et Andrew Green nommé directeur technique de longue date – ayant rejoint l’équipe basée à Silverstone lors de leur création sous le nom de Jordan en 1990, puis est revenu en 2010 après 12 ans d’absence.

Il est peu probable que ce soient les dernières annonces non plus, car Szafnauer dit qu’Aston Martin n’a pas encore terminé son programme de recrutement.

“C’est toujours un travail en cours et il y a quelques autres postes supérieurs que nous cherchons à combler”, a-t-il déclaré. “Certains que nous avons remplis, nous l’annoncerons bientôt, et d’autres suivront.”

Lorsqu’on lui a demandé si les récents ajouts de personnel étaient des braconnages typiques de la F1 ou plutôt le résultat de la disponibilité du personnel car de plus grandes équipes ont dû licencier des employés en raison du plafond budgétaire, Szafnauer a déclaré: “Je pense que c’est le premier plutôt que le dernier.”

