Red Bull réussira-t-il à nouveau à obtenir une pénalité plus sévère pour Hamilton ? · Fans de course

Demain, les commissaires sportifs de la FIA délibéreront sur la requête de Red Bull pour une révision de la décision de pénalité contre Lewis Hamilton lors de la dernière course à Silverstone.

On peut supposer que les leaders du championnat du monde ne croient pas que la pénalité de 10 secondes et les deux points de pénalité de leur plus proche rival étaient trop sévères. N’ayant pu l’empêcher de remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne après sa collision dans le premier tour avec Max Verstappen, qui a laissé une RB16B gravement endommagée dans la barrière de Copse, Red Bull cherche tout bénéfice possible d’un affrontement qui, en l’état, leur a coûté chèrement.

Le premier prix pour Red Bull serait une pénalité plus sévère pour Hamilton, ce qui rééquilibrerait le balancement de 24 points en sa faveur qui s’est produit la dernière fois. À défaut, un autre point de pénalité qui rapproche Hamilton un peu plus de la menace d’une interdiction automatique serait une récompense. À tout le moins, ils jettent une autre distraction sur leurs rivaux Mercedes.

Mais l’histoire du processus de “droit de révision” de la F1 – qui est peu utilisé jusqu’à présent, bien qu’il devienne de plus en plus courant – montre que les chances sont contre Red Bull.

Le processus de révision est défini dans le Code Sportif International. Cela indique clairement qu’un réexamen n’aura lieu que si « un nouvel élément important et pertinent est découvert qui n’était pas disponible pour les parties demandant le réexamen au moment de la décision concernée ».

Williams a demandé que cinq incidents soient examinés en 2018.Les efforts passés d’autres équipes pour déclencher des examens sont tombés à ce premier obstacle. À la suite du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2018, Williams a demandé que pas moins de cinq incidents soient réexaminés. La pétition a échoué car les commissaires sportifs ont décidé à l’unanimité que l’équipe n’avait présenté « aucun nouvel élément significatif et pertinent… qui justifie un examen de l’un des cinq incidents mentionnés dans la demande ».

Après l’accident de Silverstone, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’est plaint que la pénalité de Hamilton, qui ne l’a pas empêché de remporter la course, était insuffisante compte tenu des dommages causés à la tête du championnat de Verstappen. Cependant Williams a poursuivi cette ligne d’attaque avec les stewards en 2018, relative à une collision entre Kevin Magnussen et Pierre Gasly, et a été repoussé. Les commissaires sportifs ont cité l’ample précédent selon lequel les conséquences d’une collision ne sont pas prises en compte lors de la détermination d’une pénalité.

« En ce qui concerne l’incident décrit dans le document 43 [Magnussen and Gasly] l’équipe, dans sa demande écrite de réexamen, a fait valoir que la pénalité sur [Magnussen] était «sans conséquence» », ont noté les stewards. “Il est rappelé à l’équipe que depuis la réunion de 2013 entre la FIA et les représentants des équipes et des pilotes, les conséquences des pénalités ne sont pas prises en compte.”

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a également souligné la même chose à Silverstone. Par conséquent, cela ne semble pas être une voie fructueuse pour Red Bull.

L’analyse de Chandhok Canada 2019 n’a pas intéressé les commissaires. Concernant le cas Williams, les commissaires ont ajouté : « En ce qui concerne les reportages médiatiques déposés par [the team] dans sa demande de réexamen, ces rapports ne sont pas considérés comme importants et pertinents.

Ferrari aurait dû noter ce précédent lorsqu’ils ont demandé la révision d’une pénalité qui a coûté la victoire à Sebastian Vettel au Grand Prix du Canada l’année suivante. Une vidéo de l’ancien pilote de F1 devenu analyste de Sky, Karun Chandhok, examinant l’incident de Vettel – impliquant également Hamilton – était l’un des éléments avancés par Ferrari dans sa tentative d’annuler sa pénalité.

Sans surprise, les stewards l’ont rejeté, le jugeant “nouveau mais non significatif et pertinent car il s’agit d’une opinion personnelle d’un tiers”. Le reste de la soumission de Ferrari a été considéré comme non nouveau ou non pertinent.

C’était la deuxième fois en quatre ans que Ferrari tentait sans succès d’utiliser le processus de révision pour annuler une pénalité contre Vettel. Étonnamment, à ces deux occasions, Ferrari a présenté les données GPS des voitures impliquées comme un « nouvel élément », pour se faire dire que ce n’était pas le cas. Red Bull en a sûrement tiré la conclusion évidente avant de sélectionner l’évident pour former la base de sa dernière demande de révision.

Dernièrement, certaines équipes ont eu plus de succès en obtenant au moins que les stewards acceptent de tenir des revues. En mai, un examen a été organisé sur la décision d’infliger une pénalité de 30 secondes à Kimi Raikkonen au Grand Prix d’Émilie-Romagne, après que les commissaires ont accepté l’argument d’Alfa Romeo selon lequel des cas de Formule 2 et de Formule 3 ont servi de précédent décision initiale n’étaient pas aussi similaires qu’il n’y paraissait au premier abord. Néanmoins, l’examen est allé contre Alfa Romeo, et la pénalité de Raikkonen a été maintenue.

Mais avant cela, une autre équipe a réussi non seulement à déclencher un examen d’un incident, mais a également obtenu un résultat en sa faveur.

L’équipe? Taureau rouge.

L’objet de leur plainte ? Lewis Hamilton…

Le pilote Mercedes a été initialement innocenté lorsqu’il a fait l’objet d’une enquête pour n’avoir pas suffisamment ralenti les drapeaux jaunes lors des qualifications lors du Grand Prix d’Autriche d’ouverture de la saison l’année dernière. Mais seulement 40 minutes avant la course, les commissaires sportifs ont annoncé un renversement de leur décision, le giflant d’une pénalité de trois places sur la grille qui l’a laissé derrière, entre autres, Verstappen.

Horner blâme Hamilton pour sa facture de réparation de 1,3 million de livres sterling. L’examen a été lancé par Red Bull, qui a découvert un nouvel élément de preuve que les commissaires n’avaient pas pris en compte à l’époque : une séquence vidéo à 360 degrés de la voiture de Hamilton, qui a été publiée par Formula 1 Management après il a d’abord été innocenté. Dans la décision initiale, les stewards ont statué que Hamilton avait reçu des “signaux contradictoires”; les nouvelles images ont révélé le contraire, d’où le changement dans leur décision.

De toute évidence, Red Bull comprend à quel point la charge de la preuve est élevée afin de garantir le résultat souhaité avec ce type de pétition. Leurs commentaires sur l’incident indiquent l’argumentation qu’ils pourraient avoir l’intention de poursuivre. Alors que les stewards ont jugé que Hamilton était “principalement” plutôt que “entièrement” à blâmer, Red Bull insiste sur le fait qu’il était entièrement responsable.

“Il roulait à une vitesse telle qu’il n’allait jamais atteindre le sommet du virage et sa trajectoire à travers Copse signifiait qu’il ne raterait jamais Max, même avec un freinage, il a couru très large après l’accident”, a écrit Christian Horner sur Le site Web de Red Bull il y a cinq jours, à peu près au moment où leur demande de révision a été soumise à la FIA.

Que ce soit effectivement l’objectif de leur cas, quelles nouvelles preuves ils peuvent présenter pour le prouver, et si cela s’avère suffisant pour persuader les commissaires à la fois qu’un examen est nécessaire et que l’erreur de Hamilton était plus grave qu’on ne le pensait à l’origine, déterminera si Red Bull remporte une nouvelle victoire dans la salle des stewards. C’est une barre haute à franchir, et Red Bull le réalise sûrement.

