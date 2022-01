Red Bull révèle qu’ils ont désormais un loup pour « protéger » l’équipe

Vous avez peut-être pensé qu’un Wolf s’associant à Red Bull était la dernière chose qui arriverait… mais c’est le cas.

Toto, avec le « f » supplémentaire à la fin de son nom de famille, était l’ennemi public numéro un de Red Bull lors de la saison 2021 lorsque le patron de Mercedes et son homologue Christian Horner se sont affrontés à plusieurs reprises.

Mais l’équipe basée à Milton Keynes n’a clairement pas été rebutée par son nom en engageant un nouveau partenaire qui, selon leurs propres mots, « protégera » l’équipe en 2022 et au-delà.

Wolf protège Red Bull, qui l’aurait cru ?!

Ce n’est qu’un nom, bien sûr, et l’équipe de Horner est clairement très heureuse de s’associer à Arctic Wolf, qui sera leur partenaire de cybersécurité pour améliorer la protection de leurs données.

« En tête du peloton en matière de sécurité : Arctic Wolf pour protéger l’équipe à partir de 2022 », lit-on dans le titre de l’annonce de Red Bull du lien.

« La Formule 1 moderne est guidée par les données presque autant que par les incroyables athlètes au volant », a déclaré Horner.

« Avec de grandes quantités d’informations générées lors de la création des voitures de Red Bull Racing et envoyées de la piste à l’usine, protéger chaque jour l’avantage concurrentiel pour lequel nous travaillons si dur est d’une importance cruciale.

« Notre partenariat avec Arctic Wolf améliorera encore nos opérations de cybersécurité et assurera la sécurité de nos données. »

Dan Larson, directeur du marketing d’Arctic Wolf, a ajouté : « Peu d’entreprises ont un indice d’octane aussi élevé que Red Bull Racing, et l’équipe de course personnifie l’enthousiasme et la vélocité de sa marque mondiale.

« La course de Formule 1 est une opération incroyablement complexe, tout comme la cybersécurité, et chaque élément de l’opération doit être affiné et intégré pour des performances optimales.

« Nous sommes convaincus qu’Arctic Wolf et notre approche opérationnelle de la cybersécurité aideront Red Bull Racing à mettre fin au cyber-risque. »

La société américaine mettra en œuvre ses produits de cybersécurité qui définissent les catégories dans l’infrastructure de technologie et de sécurité existante de l’équipe.

En équipant l’infrastructure existante de l’équipe de sa plate-forme, Arctic Wolf contribuera à garantir que les données et les opérations critiques nécessaires à Red Bull Racing pour réussir sur et hors piste sont protégées à tout moment.

L’activité du système et du réseau sera surveillée en toute sécurité 24h/24 et 365 jours par an, réduisant ainsi l’exposition potentielle aux systèmes informatiques de l’usine, de la soufflerie, de la piste et partout entre les deux.

Quant à Toto Wolff, il a révélé avoir échangé des SMS cordiaux avec Horner et Max Verstappen après la fin de saison controversée.