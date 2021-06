Red Bull révèle qu’un problème hydraulique a presque coûté la victoire à Perez · .

Le vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Sergio Perez, a révélé qu’il n’avait presque pas terminé la course car il gérait un problème après le redémarrage.

Perez a hérité de la tête après que son coéquipier Max Verstappen ait subi une fin de course en raison d’une défaillance apparente des pneus. La course a été signalée par un drapeau rouge et a repris pour un sprint final de deux tours.

Réfléchissant à sa deuxième victoire en F1, Perez a déclaré : « Je suis tellement, tellement heureux pour aujourd’hui. La course – même normalement, Bakou est assez folle.

« Tout d’abord, je dois dire que je suis vraiment désolé pour Max car il a fait une course formidable et il méritait vraiment la victoire. Cela aurait été incroyable d’obtenir celui-là, deux pour l’équipe.

“Mais à la fin, c’est une journée fantastique pour nous.”

Après avoir passé le drapeau à damier, tout en célébrant avec son équipe à la radio, l’ingénieur de Perez est intervenu pour lui dire d’arrêter immédiatement sa voiture et de se garer au bout de la voie des stands.

Il a déclaré que c’était un problème tellement critique qu’il aurait pu mettre fin à sa course plus tôt, ainsi qu’à celle de son coéquipier. « Nous étions sur le point de retirer la voiture.

“Mais heureusement, nous avons réussi à terminer la course et vraiment, c’était assez difficile sur le chemin de la fin.”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a révélé que l’équipe s’inquiétait de la chute de pression des pneus sur la voiture de Verstappen.

“Il soignait un problème hydraulique”, a déclaré Horner. “Nous étions vraiment inquiets que la voiture n’arrive pas à la fin de la course, c’est pourquoi il s’est arrêté après le drapeau à damier.”

“[We were] juste en priant pour que la pression hyraudique que nous soyons tous collés aux derniers tours soit restée là », a-t-il ajouté.

Perez a passé une grande partie de la course à couvrir Verstappen devant, se battant avec Lewis Hamilton pour garder le pilote Mercedes derrière.

Hamilton a eu un arrêt au stand lent qui lui a fait perdre la tête face à Verstappen, puis Perez – qui aurait autrement pu prendre la tête plus tôt dans la course – a eu son propre arrêt au stand lent de 4,3 secondes qui l’a mis juste devant Hamilton et l’a forcé passer les tours jusqu’à l’accident de Verstappen en défense. « Il a eu un rythme très soutenu tout au long de la course.

«Je pense que nous avons également eu un arrêt un peu lent. Le surcoupage s’est donc un peu rapproché de lui et il m’a juste poussé à partir de ce tour. J’ai eu la pression de lui à peu près depuis le début.

Perez a perdu Hamilton au redémarrage, lorsque le septuple champion du monde est entré directement dans le second tour au premier virage. “J’ai eu un mauvais départ donc il était à mes côtés, mais j’étais comme, je ne vais pas le manquer”, vous savez.

« J’ai freiné le plus tard possible et il a fait de même, mais cela n’a pas fonctionné pour lui. Au moins, c’est une bonne journée pour l’équipe.

