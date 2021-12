Red Bull Salzbourg excité pour la confrontation en Ligue des champions avec le Bayern Munich

Lorsque le Red Bull Salzbourg a vu qu’il avait fait match nul avec le Bayern Munich en Ligue des champions, le club a immédiatement su que c’était une énorme opportunité.

« Nous savons à quel point ces deux matches peuvent être difficiles. Nous voulons essayer de jouer courageusement contre le Bayern et apporter notre propre style de football sur le terrain. C’est un tirage vraiment attrayant pour notre club et nos fans, bien sûr », a déclaré l’entraîneur du Red Bull Salzbourg Matthias Jaissle, capturé par @iMiaSanMia).

Pour le capitaine du Red Bull Salzbourg Andres Ulmer, la chance d’affronter les Bavarois sera amusante. Il sera également intéressant d’affronter deux anciens joueurs de Salzbourg à Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer.

«Je suis vraiment heureux que nous soyons face à une si grande équipe qui joue si bien en ce moment. Ils font définitivement partie des favoris pour remporter la Ligue des champions. Ils ont deux anciens joueurs de Salzbourg à Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer », a déclaré Ulmer (tel que capturé par @iMiaSanMia). « J’espère que ce seront deux matchs passionnants et qu’autant de spectateurs que possible pourront y assister. »