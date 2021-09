Red Bull s’attend à une pénalité moteur pour Lewis Hamilton

in

Christian Horner, directeur de Red Bull, et Helmut Marko, chef du programme des pilotes, s’attendent tous deux à ce que Lewis Hamilton prenne une nouvelle unité de puissance cette saison.

Hamilton a actuellement utilisé ses trois unités de puissance autorisées pour la saison, et Mercedes envisage stratégiquement d’en introduire une quatrième dans le pool avec sept manches restantes.

S’ils devaient le faire, alors Hamilton serait envoyé à l’arrière de la grille pour cette course.

Les pistes les plus solides de Mercedes, Monza et Sotchi, sont maintenant passées sans que l’équipe ne se jette sur ce nouveau moteur.

Et avec les GP de Turquie, du Mexique et de Sao Paulo qui approchent dans les quatre prochaines courses, toutes les pistes devraient favoriser Red Bull, cela soulève la question de savoir si Mercedes appuiera ou non sur la gâchette alors que cette bataille pour le titre ultra serrée entre dans son étapes finales.

Horner et Marko s’attendent tous deux à ce qu’un nouveau moteur arrive pour Hamilton, bien que Horner ait déclaré que son équipe ne s’y fierait pas comme une certitude.

“Nous ne sommes pas au courant de ce genre d’informations”, a déclaré Horner aux journalistes lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation du moteur de Hamilton.

« Mais vous supposeriez que [with] la quantité de moteurs Mercedes qui sont changés dans leurs voitures sœurs et les équipes clientes, vous vous attendriez à ce qu’il y ait potentiellement une pénalité, mais évidemment nous ne pouvons pas nous y fier.

Marko est cependant plus certain à ce sujet, affirmant que si leurs informations sont correctes, Hamilton prendra une autre nouvelle unité de puissance avant la fin de la saison 2021.

« J’espère que nos informations sont correctes. Selon cela, Lewis devra à nouveau changer. Passer de la dernière place sur la grille au podium ne se fait pas si vite », a-t-il déclaré à Sky.

« Les pistes à venir sont à notre avantage, notamment en raison de l’altitude au Brésil ou au Mexique. Nous devons gagner à nouveau maintenant, mais nous sentir assez forts et attaquer à nouveau. »

Hamilton est revenu sur la plus haute marche du podium à Sotchi pour la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne et a ainsi repris la P1 du championnat des pilotes, détenant désormais un tampon de deux points sur Max Verstappen de Red Bull.

Donc, Marko a un immense respect pour le calibre du pilote qu’ils combattent à Hamilton, ce qui signifie que Red Bull devra simplement attaquer contre lui dans les prochains tours.

“En termes de course, il conduit parfaitement”, a déclaré Marko à propos de la performance d’Hamilton en Russie.

“Il a attendu [for an opening] superbement parce qu’il savait que son heure viendrait. C’est un adversaire fort et digne que nous allons attaquer.

