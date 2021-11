Red Bull « s’est mis à sa manière » en se qualifiant pour le GP du Mexique

Red Bull a essayé d’être « trop parfait » lors des qualifications au Mexique et finalement « s’est mis en travers de sa propre voie », explique Timo Glock.

À l’approche de la Q3 pour le Grand Prix du Mexique, l’argent intelligent était sur Max Verstappen pour prendre la pole position pour Red Bull.

Au lieu de cela, il alignera P3 sur la grille après que les voitures à moteur Honda aient connu une fin de séance cauchemardesque.

En piste pour un dernier tour chaud, Verstappen était opérationnel juste derrière son coéquipier Sergio Perez tandis que l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda était en piste mais pas sur un tour chaud car il avait une pénalité de grille pour un moteur. Son rôle en Q3 était uniquement de faire remorquer son coéquipier Pierre Gasly.

Averti que Perez se rapprochait de lui, Tsunoda s’est précipité pour s’écarter de Perez, mais en soulevant un peu de terre, Perez a été distrait et a fait une erreur. L’effet d’entraînement de Verstappen a été ralenti.

« Un idiot tellement stupide », a déclaré le Néerlandais en colère à la radio, déclarant plus tard aux médias qu’il avait « ruiné mes genoux, bien sûr ».

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Red Bull en qualifications 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tGZSk2AtKU – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Alors que Christian Horner déclarait que ses pilotes avaient été « énervés par Tsunoda », Sergio Perez a déclaré à propos du rookie japonais : « Il ne devrait pas être là, mais c’est comme ça. Je pense que j’aurais pu être plus avancé si je n’avais pas eu Yuki sur mon chemin et si les choses se passaient bien.

Horner a ajouté plus tard à Sky : « Je pense que sa mission était de donner un souffle à son coéquipier, puis il est sorti de la piste. Ils ont ensuite distrait Max parce qu’il ne savait pas ce qui se passait là-haut.

Et c’est là que réside la cause des problèmes, Glock disant que les équipes essayaient d’être trop parfaites.

Tsunoda était sur la bonne voie pour donner le souffle à Gasly, et Verstappen courait aussi près que possible de Perez pour obtenir la même chose de son coéquipier.

Ça n’a pas marché.

« C’était une réaction en chaîne, je pense que Red Bull voulait le rendre trop parfait », a déclaré l’ancien pilote à Sky Germany.

« La stratégie était très intelligente pour amener Tsunoda en Q3 avec les pneus tendres. Vous pouvez donc utiliser son distributeur de sillage pour Gasly, à son tour pour le placer le plus en avant possible comme un autre pion pour la course.

« Cela aurait pu fonctionner, mais à la fin, ils se sont mis en travers de leur chemin. »

Mercedes a verrouillé la première ligne de la grille du Grand Prix du Mexique avec Valtteri Bottas en pole position et Lewis Hamilton P2. Verstappen est troisième devant Perez.