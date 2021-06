Red Bull “surpris” Mercedes a laissé Hamilton vulnérable à l’arrêt au stand de Verstappen · .

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, s’est dit “surpris” que Mercedes leur ait donné l’opportunité de faire passer Max Verstappen devant Lewis Hamilton dans les stands lors du Grand Prix de France.

Verstappen a pris la tête lorsque Hamilton a fait son arrêt au stand au 18e tour. Le pilote Red Bull s’est arrêté un tour plus tôt et a monté des pneus neufs qui lui ont donné l’avantage de performance qui l’a aidé à devancer Hamilton.

Mercedes aurait pu amener Hamilton dans le même tour que Verstappen. Horner a déclaré que son équipe avait opposé Verstappen en réponse à l’arrêt au stand de Valtteri Bottas le tour précédent, et pense qu’il aurait été logique que Mercedes fasse de même avec Hamilton.

« Bottas a piqué, nous avions juste assez pour le couvrir », a déclaré Horner. “Et j’ai été surpris qu’ils n’aient pas fait la même chose avec Lewis dans le même tour parce que Max a ensuite eu un tour de piste impressionnant et a réussi à obtenir une position sur la piste.”

Après avoir pris la tête de la course, Red Bull a choisi de faire venir Verstappen pour un deuxième arrêt au stand peu de temps après. C’était une décision risquée, car il lui fallait dépasser les deux pilotes Mercedes et son coéquipier pour remporter la course, mais cela a payé.

Horner a déclaré que l’équipe était impatiente de ne pas répéter la situation dans laquelle elle s’était trouvée lors du Grand Prix d’Espagne, où Hamilton a fait un deuxième arrêt au stand tout en poursuivant Verstappen, et a utilisé ses pneus plus frais pour le rattraper et le dépasser.

« Mercedes poussait très, très fort. Et nous ne voulions tout simplement pas être dans la même position que Barcelone. C’est donc toujours difficile de quitter la tête avec, quoi, 21 tours à faire, mais c’est ce que nous avons fait. Et pendant ce temps-là, laisser Checo sur un seul arrêt.

« Et ça a marché. Visiblement, Max avait le rythme pour rattraper et dépasser les trois voitures devant. Il était crucial de dépasser Bottas rapidement. Et puis c’était génial d’avoir Lewis et un peu de revanche pour Barcelone plus tôt dans l’année avec un tour et demi à faire. »

Si Mercedes avait réussi le premier arrêt au stand de Verstappen, Horner a déclaré que cela aurait permis à Red Bull de s’engager plus facilement dans la stratégie à deux arrêts qui leur a potentiellement permis de remporter la course.

« Cela aurait été plus facile s’ils avaient maintenu leur position sur la piste, car nous aurions quand même appuyé sur la gâchette. Cela aurait facilité notre décision.

“Mais faire cet appel alors que vous êtes en tête et que tous les pneus ont l’air bien et ainsi de suite, c’était un appel assez capricieux, mais c’était le moyen le plus rapide que nous ayons ressenti jusqu’à la fin de la course.”

Alors que Red Bull a pris la pole position, Horner pense que Mercedes était une menace plus forte en course, et la tactique a fait la différence.

“Je pense que stratégiquement nous étions meilleurs dans cette course”, a-t-il déclaré. « Il y a très, très peu entre les voitures.

« Je pense sans doute que dans le vent que nous avions aujourd’hui, leur rythme de course leur semblait un peu plus confortable. Avec le vent, le haut Mistral ici, c’était assez délicat là-bas. Et je pense qu’avec l’appui plus faible sur la voiture, ce n’était pas aussi sûr que la Mercedes.

