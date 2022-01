Red Bull traîne en justice Fallows lié à Aston Martin

Aston Martin a annoncé que l’ancien aérodynamicien en chef de Red Bull, Dan Fallows, les rejoindrait en tant que directeur technique, mais Red Bull semble avoir poursuivi Fallows en justice pour retarder son départ.

Aston Martin a lancé une campagne d’embauche alors qu’elle cherche à renforcer ses opérations en Formule 1, dans le cadre de son plan ambitieux visant à faire de l’équipe un prétendant au titre.

Au cours de l’année dernière, l’équipe nouvellement renommée – anciennement connue sous le nom de Racing Point – a fait du bruit sur le développement et la croissance, en annonçant que la construction de leur nouvelle usine à la pointe de la technologie avait commencé en septembre 2021, avec l’objectif d’être achevé fin 2022/début 2023.

L’équipe britannique, dont le président est le milliardaire canadien Lawrence Stroll, a également fortement embauché car elle semble prête à renforcer sa structure technique, comme en plus de Fallows, des noms tels que l’ancien concepteur en chef d’Alfa Romer Luca Furbatto, le gourou de l’aérographe de Red Bull Andrew Alessi, et l’aérodynamicien en chef de Mercedes Eric Blandin ont tous été annoncés comme des recrues de haut niveau rejoignant le projet Aston Martin.

L’équipe a également annoncé en septembre 2021 que l’ancien patron de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, rejoindrait en tant que PDG, ce qui, en plus d’avoir le quadruple champion de F1 Sebastian Vettel dans les voitures vertes depuis le début de la saison 2021 de F1, était une déclaration d’intention claire de l’équipe.

Fallows fait face à une action en justice de Red Bull

Cependant, et malgré tous les autres recrutements qui se déroulent sans heurts, le cas de Fallows semble être plus compliqué car plusieurs sources ont signalé que la société de boissons énergisantes ne lâche pas facilement son ancien chef aérodynamique et s’est tournée vers les tribunaux afin de retarder son départ. à Aston Martin.

Le patron d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré à Motorsport.com fin 2021 : « Nous négocions toujours l’heure ou la date de départ de Dan. Et une fois que cela sera connu, nous le ferons savoir à tout le monde.

«Notre objectif est de le faire démarrer dès que possible et au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Donc, si c’est le début de la saison prochaine, c’est au premier trimestre de l’année prochaine. J’espère donc que dans ce laps de temps, nous pourrons le faire commencer », a expliqué Szafnauer.

Red Bull affirme que le congé de jardinage de six mois stipulé par le contrat de Fallows avec l’équipe ne peut pas être déclenché avant la fin de son contrat à la fin de 2022, ce qui signifie qu’il peut rejoindre sa nouvelle équipe à la mi 2023.

Les rapports ont indiqué qu’une première audience du tribunal en décembre 2021 avait été en faveur de Red Bull, Fallows étant lésé pour avoir été réaffecté des opérations F1 chez Red Bull – pour travailler sur le projet d’hyper-voiture, Valkyrie, avec nul autre qu’Aston Martin. – aurait été la raison de son souhait de partir.

Red Bull affirme que Fallows n’a pas été licencié de manière implicite, mais a plutôt démissionné, ce qui signifie que la durée minimale de son contrat « est restée et reste en vigueur et de plein effet ».

Une nouvelle audience devant le tribunal est prévue fin janvier 2021.