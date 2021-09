Red Bull vise une “limitation des dégâts” à Monza et Sotchi

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a admis que les deux prochaines courses sont traditionnellement les plus faibles pour l’équipe et espère limiter l’avantage de Mercedes.

Les Silver Arrows ont remporté chacune des sept courses qui se sont déroulées à Sotchi, entre Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Valtteri Bottas respectivement.

Parallèlement à cela, Mercedes a également remporté la victoire cinq fois de suite à Monza avant que Charles Leclerc et Pierre Gasly ne franchissent respectivement le drapeau à damier – et le cirque de Formule 1 nous ramènera au «Temple de la vitesse» ce week-end.

La bataille entre les deux meilleures équipes de Formule 1 cette saison reste plus serrée que jamais, avec les championnats des pilotes et des constructeurs en jeu avec 13 courses de 2021 déjà terminées.

Même si Horner a déclaré qu’il “appréciait vraiment” la lutte pour la suprématie à l’avant du peloton, il se prépare à devoir essayer de s’accrocher aux queues de Mercedes lors des deux prochains week-ends de course.

“Les marges sont si petites, vous devez être parfait pour battre une équipe comme Mercedes, qui a eu une telle domination”, a déclaré Horner à Channel 4 à Zandvoort.

« Nous apprécions vraiment cette bataille, mais c’est tellement, tellement intense.

«Je pense que les deux prochains sites pour nous sont sans doute les plus difficiles d’ici la fin de l’année.

« Alors, Monza, et en plus il y a la course de sprint, historiquement ce n’est pas notre meilleur site. Sotchi a été incroyablement fort pour Mercedes et pas notre plus fort au cours des dernières années.

“Donc, je pense que si nous pouvons traverser ces deux courses avec une limitation des dégâts, ça va devenir vraiment excitant pour la dernière partie de la saison.”

Hamilton a reconnu que les rivaux de Mercedes avaient pris une « longueur d’avance » au Grand Prix des Pays-Bas en ajoutant apparemment plus d’améliorations à leur voiture, et la victoire de Verstappen a donné au Néerlandais trois points d’avance sur le septuple champion du monde au classement des pilotes.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a quant à lui reconnu qu’il s’agirait très probablement d’une autre course à deux chevaux pour la victoire la prochaine fois à Monza – en particulier compte tenu de l’énorme avantage de rythme que Red Bull et Mercedes détenaient sur le reste du peloton.

Les champions des constructeurs en titre jouant désormais le rôle du chasseur plutôt que d’être chassés, Wolff a déclaré qu’ils n’abandonneraient pas la poursuite de leurs rivaux.

«Je pense que vous pouvez voir entre les deux équipes que ça va vraiment fort. Les trois premiers ont doublé tout le monde [at Zandvoort], a déclaré l’Autrichien.

«Nous allons juste attaquer massivement; c’était le leur et nous n’avons plus qu’à récupérer le trophée à Monza.