Red Bull voyant des fantômes avec une image de marque de score depuis l’aile arrière

Toto Wolff a riposté aux scores largement médiatisés de Christian Horner sur l’aileron arrière de la W12, affirmant que Red Bull voyait des « fantômes ».

Interrogeant l’aileron arrière de Mercedes qui, selon Red Bull, a un flex illégal, le Britannique a montré des photographies de marques dessus.

Il a expliqué à Sky F1 : « La zone d’ombre grise est l’endroit où cette partie inférieure de l’aile est ce que nous appelons le fretting, c’est là où elle a reculé, où elle s’est déplacée et fléchie.

« Nous avons de nombreuses photos de chacun des récents Grands Prix que vous pouvez voir ce qui s’est passé, et c’est ce qui a été notre préoccupation. »

Wolff a réfuté les affirmations de Horner.

« Je ne vois rien sur cette photo à part des choses qui sont rayées – un fantôme », a-t-il déclaré selon ESPN. « Je ne sais pas d’où ils ont obtenu cette photo et ce qu’elle montre. C’est un fantôme.

Marques de marque sur la plaque d’extrémité de l’aile arrière de Mercedes ?

Quant à savoir si Mercedes s’attend à ce que Red Bull proteste contre son aile d’ici le dernier tour de la saison à Abu Dhabi, Wolff a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce que le Red Bull « erratique » pensait.

Il insiste sur le fait qu’il ne pense qu’au Grand Prix du Qatar de dimanche et à la réduction du déficit de Lewis Hamilton face à Max Verstappen dans le championnat des pilotes, le Britannique ayant 14 points de retard sur son rival néerlandais.

« Je ne sais pas ce qu’ils ont l’intention de faire », a-t-il dit, « mais comme je l’ai dit, je ne peux pas suivre [with the accusations]. Je ne peux pas suivre leur pensée.

« Cela semble erratique. Mais ce n’est pas grave parce que je ne veux plus mettre d’huile dans les flammes.

«Nous essayons de nous regarder et de faire le meilleur travail possible. Nous sommes toujours en retrait avec 14 points et nous devons faire une bonne course. C’est ce qui compte.

En réponse aux plaintes persistantes de Red Bull concernant l’aileron arrière de la W12, la FIA a annoncé samedi au Qatar qu’elle introduirait un nouveau test pour les ailes, visant spécifiquement l’arrière de l’aile.

Horner a expliqué : « Il y aura un test de traction vers le bas sur l’arrière de l’aile, donc effectivement une quantité de charge sera ajoutée à l’arrière de l’aile.

« Je pense que ce sera plus de 20 kilos, je pense que vous seriez probablement plus proche, réparti sur l’aile, ça va probablement être 70/80 kilos et ça va monter en puissance par étapes.

« Donc, vous pourrez mesurer la déviation. »

Wolff n’est pas du tout dérouté par cela.

« Je pense qu’ils essaient un nouveau test de charge, également pour l’année prochaine, pour avoir ces choses plus robustes et vérifier combien une aile dévie », a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes.

«Je pense que ce n’est pas dans le règlement ou un TD mais plutôt une expérience.

«Mais ce sera intéressant de voir les résultats, car je pense que nous sommes du bon côté.

«Mais je préempte parce que je ne sais pas quels sont les résultats ou quand ils veulent le faire. Il faut qu’on se renseigne auprès du garage.