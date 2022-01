(RED) célèbre 15 ans de partenariat avec Apple

Apple a un partenariat de longue date et bien connu avec (RED), une organisation caritative qui collecte des fonds dans le but d’éliminer le VIH/SIDA dans plusieurs pays africains. Apple vend une variété d’appareils (PRODUCT)RED, tels que le (PRODUCT)RED iPhone 13 et le (PRODUCT)RED Apple Watch Series 7.

(RED) a partagé aujourd’hui une vidéo soulignant son partenariat de 15 ans avec Apple, qui a permis de récolter près de 270 millions de dollars grâce à la vente d’appareils et d’accessoires (PRODUCT)RED. Grâce aux dons d’Apple, (RED) a pu atteindre des millions de personnes avec des services d’éducation, de soins et de traitement.

(RED) et Apple ont une histoire commune dans la lutte pour mettre fin au VIH/SIDA. En tant que partenaire (RED) depuis 15 ans, Apple a levé près de 270 millions de dollars pour le Fonds mondial grâce à la vente d’appareils et d’accessoires (PRODUCT)RED. Alors que COVID menace d’annuler les progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre le sida, Apple a engagé ses clients dans la lutte contre les deux pandémies tout au long de l’année et à des moments clés via l’App Store, les intégrations Apple Pay et l’engagement des employés.

En règle générale, le produit des achats de (PRODUCT)RED est reversé au Fonds mondial pour lutter contre le sida, mais en 2020 et 2021, Apple a redirigé 100% des produits éligibles vers le soutien COVID-19 du Fonds mondial pour soutenir les systèmes de santé en Afrique menacés par le pandémie.

Le site Web d’Apple indique que le produit des achats de (PRODUCT)RED versé au Fonds mondial sera divisé jusqu’au 31 décembre 2022. La moitié continuera d’être utilisée pour atténuer l’impact de COVID-19, et la moitié ira à la lutte pour mettre fin VIH/SIDA.

