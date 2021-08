Red Dead Call to Arms Paiements, Posse, meilleures versions, et plus

in

Appel aux armes de Red Dead est le nouveau mode de survie de Red Dead Online avec de nombreuses chances de gagner un joli butin.

Le montant que vous obtenez dépend du nombre de vagues d’ennemis que vous traversez. L’appel aux armes est difficile, mais il existe des moyens de le rendre plus facile, même si vous devez rester seul.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Appel aux armes de Red Dead | Comment démarrer l’appel aux armes

En supposant que vous ayez téléchargé la dernière mise à jour, rendez-vous au bureau de poste ou apparaissez simplement au camp. Parmi vos livraisons se trouve un nouveau télégramme de “J” avec le sujet “Call To Arms”. Vous trouverez le télégramme sous « Documents » dans votre sacoche.

Choisissez votre carte parmi les quatre répertoriées dans le message (Blackwater, MacFarlane’s Ranch, Fort Mercer, Strawberry ou Valentine) pour commencer votre appel aux armes. À moins que Rockstar ne le rationalise dans les futures mises à jour, c’est ainsi que vous lancerez Call to Arms à chaque fois.

Appel aux armes de Red Dead | Combien de vagues dans Call to Arms

L’objectif est de survivre à 10 vagues dans Call to Arms. Vous gagnerez des récompenses quelle que soit la durée de votre survie, même si bien sûr, le plus de RDO$ provient de la suppression des 10 vagues.

Vous pouvez réessayer immédiatement si vous échouez. Cependant, il y a une période de recharge de 35 minutes si vous terminez une mission ou quittez le mode.

Appel aux armes de Red Dead | Paiements d’appel aux armes

Le mode de survie de Red Dead Online est généreux avec ses gains. Pour la première semaine, se terminant le 17 août, vous obtiendrez trois fois les récompenses habituelles, y compris des lingots d’or et de l’argent.

Cependant, les récompenses sont toujours importantes après l’expiration des multiplicateurs. Voici les montants complets :

1 Lingot d’or 300 RDO$ 2 300 XP

Ils réduisent le moins de vagues que vous parvenez à éliminer avant de l’arrêter.

Appel aux armes de Red Dead | Matchmaking de groupe

Jusqu’à présent, le matchmaking Call to Arms n’existe pas. Vous entrerez dans une courte période où d’autres joueurs pourront se joindre, avant de disposer de cinq minutes pour préparer la première vague. Aucun autre joueur ne peut rejoindre pendant ces cinq minutes, et la plupart des joueurs déclarent avoir été jetés dans un match avant que quelqu’un d’autre ne puisse le rejoindre.

En d’autres termes, attendez-vous à jouer un peu en solo à Call to Arms.

Appel aux armes de Red Dead | Conseils pour le solo

Le nombre et la force de l’ennemi restent les mêmes, que vous soyez seul ou en groupe. Cependant, Call to Arms est toujours gérable même en solo, surtout si vous jouez en difficulté standard.

Si vous vous y attaquez vous-même, assurez-vous de suivre les PNJ. Soignez-les entre les vagues et assurez-vous qu’ils ont des armes. Ils mourront probablement dans les vagues ultérieures de toute façon, mais vous pourriez aussi bien les laisser vous soulager une partie de la pression jusque-là.

Tenez-vous d’abord sur les toits et faites attention aux indicateurs vous avertissant des tireurs d’élite. Les tireurs d’élite sont votre pire ennemi, que ce soit en mode solo ou en groupe, mais les PNJ ne feront pas tout leur possible pour rechercher et détruire les tireurs d’élite. Sortez-les d’abord.

Rester à l’écart des rues vous sauve des ennemis de style berserker qui errent en dessous et brandissent des machettes. Ils ne montent pas aux échelles pour quelque raison que ce soit.

On ne sait pas si vous allez atterrir dans une fête, alors allez dans Call to Arms avec beaucoup de nourriture et de toniques. Soyez aussi libéral avec votre feu. Vous pouvez réapprovisionner en munitions les caisses de ravitaillement entre les vagues.

Appel aux armes de Red Dead | Meilleur build pour solo

Paint It Black brille comme votre capacité Dead Eye en solo. Les tirs à la tête font un travail rapide sur les ennemis, et vous voudrez vous concentrer sur leur atterrissage autant que possible si vous n’avez aucun soutien humain dans un match.

Les cartes passives sont un peu plus flexibles, mais Fool Me Once est un choix solide. Idéalement, vous n’aurez pas d’ennemis suffisamment proches pour effectuer des tirs consécutifs, mais c’est une bonne protection si vous atterrissez en difficulté.

La médecine étrange est indispensable, car elle vous guérit à chaque fois que vous infligez des dégâts.

Appel aux armes de Red Dead | Conseils pour le groupe

La plus grande différence lorsque vous jouez dans un groupe est le positionnement. Vous vous déplacerez pas mal une fois le tour commencé, mais placer des personnages à des endroits clés aide à faire face aux foules et aux ennemis dangereux avant qu’ils ne se fassent des nuisances.

Il est presque impossible de planifier à l’avance jusqu’à ce que Rockstar ajoute un matchmaking approprié, mais essayez de vous assurer qu’au moins un joueur utilise un fusil de sniper. Vous en aurez besoin pour éliminer les conducteurs de voitures blindées.

Vous pouvez faire revivre les membres du groupe tombés au combat, alors ne vous éloignez pas trop du groupe au cas où quelqu’un aurait besoin d’aide.

Sinon, les mêmes directives s’appliquent. Utilisez généreusement votre nourriture, réapprovisionnez-vous en munitions et concentrez-vous d’abord sur les ennemis prioritaires.

Appel aux armes de Red Dead | Meilleure construction pour Posse

Jouer dans un groupe vous donne une marge de manœuvre supplémentaire avec votre build, bien que nous vous recommandons d’utiliser Quite An Inspiration pour votre Dead Eye. Celui-ci restaure la santé de tout le groupe, bien que les effets ne se cumulent pas.

Encore une fois, il est difficile de planifier avec efficacité jusqu’à ce que Rockstar ajoute le matchmaking, mais il est également préférable d’équiper celui-ci de toute façon juste au cas où personne d’autre ne le ferait.

Il ne sert à rien de construire vos armes autour de la possibilité de Posse ou pas tout de suite, alors ne vous inquiétez pas trop de l’optimisation des armes à feu. Prenez le fusil Carcano pour les tirs à la tête à longue portée et un fusil de chasse à répétition pour les combats rapprochés, et tout devrait bien se passer.

Si vous recherchez plus d’aventures à enjeux élevés dans l’ouest sauvage, assurez-vous de jeter un coup d’œil à l’autre grande nouveauté de Red Dead, Blood Money. Nous avons également expliqué en détail comment tirer le meilleur parti de l’occupation naturaliste si vous ne vous y êtes pas encore essayé.