Red Dead Online est rempli de chevaux glitchy

La dernière mise à jour de Red Dead Online, Blood Money, a ajouté de nouvelles missions et de petites fonctionnalités au jeu. Il semble aussi avoir cassé quelque chose. Désormais, chaque fois que les joueurs se connectent, ils rencontrent des chevaux morts au hasard ou des chevaux vivants qui tournent pour toujours, provoquant le chaos.

Le 13 juillet, Rockstar a publié la dernière mise à jour de Red Dead Online. C’était une petite mise à jour qui ajoutait de nouvelles missions et un nouveau passe hors-la-loi pour passer au niveau supérieur. Rien de bien excitant. Mais peu de temps après sa mise en ligne, les joueurs ont commencé à remarquer des chevaux étranges autour de la grande carte RDO.

Beaucoup de ces chevaux semblaient appartenir à des joueurs car ils avaient de belles selles et des accessoires comme des lampes. Pourtant, leur propriétaire était introuvable. Parfois, ces chevaux apparaissent morts dans des endroits aléatoires. D’autres fois, on les voit debout, attendant et observant toujours. Les plus étranges et les plus drôles sont les chevaux aléatoires qui parcourent la carte, apparemment sans destination. Ces chevaux se sont même écrasés contre des joueurs, les envoyant voler dans les airs.

J’ai personnellement rencontré ces trois chevaux de joueurs aléatoires en jouant à RDO au cours de la semaine dernière. En fait, je les ai vus si souvent que j’ai commencé à me demander si quelque chose n’allait pas et j’ai regardé et j’ai vu que je n’étais pas seul et que, oui, quelque chose n’allait vraiment pas.

Comme mentionné précédemment, ces chevaux semblent appartenir aux joueurs et parfois les gens trouvent des clones de leurs propres chevaux au milieu du grand monde ouvert du jeu. Souvent, ces chevaux aléatoires ne peuvent pas être interagis de quelque manière que ce soit.

Bien que ces chevaux aient causé des accidents mineurs et des blessures aléatoires, il existe au moins un cas confirmé d’un cheval de joueur aléatoire et incontrôlable sauvant quelqu’un. Encore plus étrange, cette personne était habillée comme Fat Albert. (Les jeux vidéo sont des choses étranges !)

G/O Media peut toucher une commission

D’où viennent ces chevaux incontrôlables et clonés ? Eh bien, quelques théories ont été diffusées sur Reddit et Twitter, beaucoup pointant vers un bogue impliquant des écuries dans le jeu. Lorsque vous entrez dans l’écurie, vous pouvez parfois voir votre cheval sortir de l’écurie pendant la cinématique. D’autres pensent que certains de ces chevaux sont laissés pour compte lorsque les joueurs sont déconnectés, ce qui arrive encore plus souvent que vous ne le pensez dans Red Dead Online.

Kotaku a contacté Rockstar à propos de ces chevaux aléatoires.

C’est loin d’être la première fois que Rockstar met à jour l’un de ses jeux, puis casse quelque chose dans le processus. En 2017, Rockstar a mis à jour GTA Online et tous les commis de dépanneur ont disparu. En 2020, Rockstar a mis à jour Red Dead Online et les joueurs ont signalé que leurs chevaux étaient beaucoup plus stupides par la suite.

Comme pour ces erreurs précédentes, il est très probable que ces chevaux de joueur aléatoires et sauvages seront bientôt corrigés. En fait, au moment où vous lisez ceci, il est peut-être déjà corrigé. Et bien que cela soit corrigé un jour, cela rappelle à quel point il est compliqué et difficile de créer et de maintenir un grand jeu vidéo en ligne.