Red Dead Online Halloween 2021 Pass 2 date de sortie et masques

La date de sortie de la mise à jour Red Dead Online Halloween 2021 et du Pass 2 approche et ses masques et récompenses ont été divulgués.

Il s’agit d’une célébration annuelle dans le Far West qui propose des articles à durée limitée à acheter et à collectionner. L’année dernière, il y avait beaucoup d’effroi et de frissons avec ses récompenses sur 20 rangs, y compris un équipement facial pour chevaux.

La célébration par Rockstar de tout ce qui est méchant et espiègle commencera bientôt, et sa liste d’articles a peut-être été découverte.

Quand sort la mise à jour Red Dead Online Halloween 2021 ?

La date de sortie de la mise à jour Red Dead Online Halloween 2021 est le 28 octobre.

Il durera jusqu’au 22 novembre et le Pass devrait inclure 20 rangs de récompenses et d’objets à collecter. Pour le moment, vous avez encore le temps d’obtenir le Quick Draw Club n°4.

Si vous avez acheté les trois autres clubs de tirage rapide, vous voudrez certainement obtenir le quatrième pour une friandise Hallow’s Eve.

Masques Red Dead Online Halloween Pass 2

Il y a un tas de masques qui ont été divulgués pour la mise à jour Red Dead Online Halloween 2021 et le Pass 2.

L’un des articles d’équipement facial est un sac cousu avec des lunettes, tandis qu’un autre est un visage de cochon en bois. Il y a aussi un crâne doré, ce qui ressemble à un cerveau, un visage de clown en plastique et quelque chose de vert.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir de masques de chevaux. C’est décevant car l’année dernière est venue avec un bélier peint. Les autres récompenses incluent un manteau de boucher, des gants de cartilage et une lanterne de crâne.

Vous pouvez voir toutes les fuites ci-dessus via la vidéo YouTube de Rockstar Guides. Quant à ce qui est officiel, Rockstar Games n’a confirmé que la chemise Gibbet et la variante Widow du fusil à pompe.

Comment obtenir des récompenses gratuitement

Vous pourrez obtenir gratuitement le Pass Halloween 2 et ses récompenses si vous avez acheté tous les Quick Draw Clubs.

Vous avez encore le temps d’acheter Quick Draw Club no. 4, mais vous devrez également avoir acheté le premier, le deuxième et le troisième lorsqu’ils étaient disponibles. Les posséder tous vous permettra de réclamer gratuitement le prochain set Hallow’s Eve.

