Red Dead Online hanté par des chevaux fantômes depuis la mise à jour de Blood Money

26 juillet 2021 14:17 GMT

Oui, vous avez bien lu : Red Dead en ligne semble être hanté par les esprits des chevaux depuis sa dernière mise à jour – personne ne peut expliquer pourquoi ils apparaissent et les joueurs réguliers sont déconcertés.

La mise à jour estivale tant attendue de Red Dead Online, Blood Money, a frappé les serveurs plus tôt en juillet, et depuis lors, les joueurs ont remarqué des événements étranges dans la nature sauvage virtuelle du Far West.

Tel que rapporté par PC Gamer, les chevaux appartenant aux joueurs ont apparemment pris leur propre vie, et de belles juments et étalons équipés de leurs plus beaux atours ont agi de leur propre chef dans l’interprétation du jeu de la frontière américaine. Certains semblent déterminés à atteindre un emplacement défini, d’autres se contentent de rester là et… de regarder. C’est effrayant.

En plus de prendre de la place et de faire publiquement leur propre truc, les chevaux ont également un impact plus notable – sortant de nulle part pour écraser les joueurs de leurs propres coursiers et provoquer une mort prématurée liée aux équidés. Quelqu’un a réussi à capturer la situation, et vous pouvez la regarder ci-dessous.

Certains joueurs trouvent des clones de leurs propres montures dans le jeu, d’autres localisent des chevaux aléatoires avec lesquels il est tout simplement impossible d’interagir. Il est sûr de dire que la malédiction du cheval aléatoire atteint des niveaux critiques – et il semble qu’il n’y ait pas de fin au mystère lié à la monture en vue.

Rockstar pourra-t-il maîtriser ce bug ? Est-ce qu’un mauvais testeur d’assurance qualité sera chargé d’écraser ce bogue particulier ? Quoi qu’il arrive, les joueurs cherchent à en savoir plus sur ces étranges problèmes et souhaitent que Rockstar corrige cette situation déconcertante.

