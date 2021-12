Red Dead Online lance ses fêtes de fin d’année cette semaine

Les événements de vacances de Red Dead Online démarrent sérieusement cette semaine, apportant une prime de Noël de nouveaux cadeaux, remises, bonus XP, événements et même des changements à thème saisonnier dans le monde.

La saison des fêtes est marquée par un certain nombre de changements dans le monde du jeu, avec des décorations de Noël devant apparaître à plusieurs endroits, y compris les camps des joueurs et les cabanes Moonshine, ainsi que dans les rues de Saint Denis. Divers PNJ entreront également dans l’ambiance des vacances, avec Cripps, Harriet et Gus se livrant tous à des chants de Noël, de la musique de saison et de nouvelles salutations de vacances. Comme les années précédentes, le temps deviendra neigeux pendant la saison des vacances dans les régions où la neige n’est généralement pas vue.

Tout au long des vacances jusqu’au 5 janvier, Red Dead versera le double de RDO$ et d’XP de personnage dans Call To Arms, ainsi que le double de RDO$ et d’XP de rôle pour tous les chasseurs de primes entreprenant des missions de primes. Les Moonshiners et les commerçants reçoivent également des bonus, avec un double paiement en RDO$ sur toutes les livraisons pendant la période des fêtes.

De gros bonus arrivent également dans d’autres modes de jeu, avec Make It Count et Last Stand payant triple RDO$ et XP et double or. D’autres modes de jeu, notamment Gun Rush, Gun Rush Teams, Spoils of War, Up in Smoke et Overrun, offriront également des récompenses doubles pendant les vacances.

À l’approche de Noël le 21 décembre, de nouvelles cartes à thème saisonnier arriveront dans Call to Arms, notamment Colter, Rhodes, Hanging Dog Ranch et Emerald Ranch. Quiconque terminera ces nouvelles cartes saisonnières obtiendra une offre de 50 % sur n’importe quelle arme.

Parce que c’est la saison des dons, les joueurs pourront également échanger un certain nombre de cadeaux et de remises pendant les vacances. Tous ceux qui se connectent d’ici le jour de Noël recevront 25 Capitale et un accessoire gratuit, et pourront échanger gratuitement le Winter Evans Repeater jusqu’au 29 décembre. Tous les joueurs peuvent également débloquer l’emote Good to See Ya gratuitement en commandant un boire dans n’importe quel Saloon.

Plus de cadeaux arrivent après Noël, avec les joueurs qui se connectent entre le 26 décembre et le 5 janvier recevant un cadeau de 10 bâtons de dynamite volatile, 20 flèches de feu, un tonique de perte de poids gratuit et une récompense qui effacera automatiquement votre prime pour toutes les régions . Les joueurs recevront également le manteau Winter Shotgun gratuitement alors que les températures chutent au cours de la nouvelle année.

Bien que ce ne soit pas tout à fait un cadeau, Rockstar lève également temporairement les restrictions de rang sur le fusil à pompe à double canon, de sorte que tout joueur qui souhaite se plonger dans l’esprit des vacances peut déverrouiller la variante de fusil à pompe Krampus jusqu’au 5 janvier.

Les chasseurs de primes reçoivent des bonus supplémentaires après la fin de Noël, les primes des joueurs récupérant des récompenses supplémentaires entre le 28 décembre et le 5 janvier. Les chasseurs de primes peuvent faire venir d’autres joueurs vivants pour 2000 XP de rôle ou morts pour 200 RDO $. Les primes légendaires ou infâmes récompenseront également 2 Hawkmoth Bolas. Pour les joueurs qui n’ont pas encore débloqué le rôle de chasseur de primes, les licences seront réduites de 5 pièces d’or pendant les quatre semaines complètes de l’événement de vacances.

Les remises disponibles au cours des quatre prochaines semaines comprennent :

50 % de réduction sur tous les bolas40 % de réduction sur les articles de rôle de chasseur de primes novice, prometteur et établi30 % de réduction sur le chariot de chasseur de primes40 % de réduction sur les variantes d’armes de rôle30 % de réduction sur les munitions40 % de réduction sur les chevaux bretons40 % de réduction sur les fusils de sniper40 % de réduction sur les cartouchières simples