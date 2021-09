Red Dead Online obtient plus de contenu solo avec la mise à jour de cette semaine

Red Dead Online avait cruellement besoin de nouveau contenu, et bien que la mise à jour de cette semaine n’introduise rien d’aussi important que la mise à jour Blood Money cet été, c’est au moins quelque chose. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent participer à trois nouvelles missions Telegram, bien qu’elles ne ressemblent à aucune autre qui a été publiée jusqu’à présent. Bien sûr, les joueurs peuvent aussi gagner plus d’argent cette semaine en échangeant des fourrures ou du clair de lune.

La mise à jour Red Dead Online de cette semaine a été annoncée via le Rockstar Newswire, mais les détails les plus importants peuvent être trouvés ci-dessous.

Missions solo hardcore

Les nouvelles missions de télégramme de Red Dead Online augmentent la difficulté

Les trois missions de télégramme introduites dans la mise à jour Red Dead Online de cette semaine ne sont pas seulement toutes nouvelles ; ils sont potentiellement l’un des contenus les plus difficiles du jeu. Les joueurs qui entreprennent l’une de ces missions de télégramme hardcore ne pourront pas voir les ennemis sur leur mini-carte et n’auront aucune aide à la visée.

Bien qu’elles soient nouvelles, ces missions de télégramme ne donnent pas aux joueurs de récompenses supplémentaires pour les avoir terminées cette semaine. Au lieu de cela, ils les obtiendront aux courses de chevaux, où les joueurs devront aller pour monter rapidement en niveau. Quiconque participe à une course cette semaine gagnera le double de l’XP habituel.

La graisse de la terre

Les Moonshiners et les commerçants peuvent gagner de l’argent supplémentaire avec leurs ventes cette semaine

Il existe toujours un moyen simple et agréable de gagner de l’argent supplémentaire dans Red Dead Online cette semaine, bien qu’il soit exclusif aux commerçants et aux clairvoyants. Quiconque conclut une vente de fourrures ou de clair de lune gagnera 50 % d’argent supplémentaire et un XP de rôle. Les joueurs avec ces rôles qui se connectent simplement au jeu cette semaine gagneront également des récompenses pour 25 marchandises de commerçant et une recharge de purée en bonus.

Remises

Les joueurs qui cherchent à se lancer dans le commerce, le clair de lune ou les courses de chevaux haut de gamme peuvent consulter leur catalogue pour des offres de choix cette semaine. Entre les remises sur les chevaux, les stalles d’écurie et l’équipement de rôle, c’est le bon moment pour dépenser de l’argent et de l’or. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des réductions de cette semaine.

Table de boucher – 5 lingots d’or de remiseMoonshine Shack – 5 lingots d’or de remiseChevaux de course – 30 % de remise Stables d’écurie – 30 % de remiseChariots de chasse – 40 % de remiseCosmétiques de commerçant – 30 % de remiseCosmétiques Moonshine Shack – 30 % de remisePonchos – 30 % de remise

