Red Dead Online paie le double de certains crimes cette semaine

Comme pour les mises à jour de Red Dead Online des semaines précédentes, cette semaine continue d’être intense pour inciter les joueurs à commettre des crimes de Blood Money. En plus des bonus en espèces et en exp, il existe une liste pratique de remises hebdomadaires dont les joueurs peuvent également profiter.

Cette semaine, Red Dead Online versera le double de $RDO pour certains crimes : en particulier A Lit Fuse, Back Pay, Stagecoach Stickup et Wrongful Property. Ces crimes peuvent être déclenchés en parlant aux donneurs de mission Anthony Foreman, James Langton, Joe ou Sean Macguire.

Si les joueurs accomplissent l’un de ces crimes, ils débloqueront également une offre de réduction de 50 % sur les chaussures sélectionnées. En plus du double $RDO sur les crimes répertoriés, tous les crimes et opportunités terminés cette semaine rapporteront le double de l’XP de la carte de capacité.

Les joueurs pourront également échanger une poignée de cadeaux cette semaine, y compris 100 munitions Express pour le répéteur, le fusil et le revolver, et une carte au trésor pour tous les joueurs de plus de rang 100. Les frais d’installation pour les possessions persistantes ont également été annulés pour la semaine. .

C’est également la dernière semaine pour le passe de combat à tir rapide Quick Draw Club n° 2, le n° 3 devant arriver la semaine prochaine le 7 septembre. Les joueurs qui ont investi de l’or dans le pass n’ont plus qu’une semaine pour le terminer. et récupérer leur investissement.

Comme d’habitude, la nouvelle semaine apporte également une poignée de nouvelles remises sur les objets du jeu, comme indiqué ci-dessous.

Chevaux de travail – 30 % de réduction sur les bandoulières simples – 30 % de réductionGants, jambières et demi-chaps – 30 % de réductionTentes – 40 % de réductionSelles – 50 % de réductionBarbes et accessoires chez le barbier – 50 % de réduction

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.