Red Fang annonce l’album ‘Arrows’

CROC ROUGE, le bien-aimé « riff-heavy » basé à Portland (Radio Nationale Publique) groupe de rock, sortira un nouvel album, « Flèches », le 4 juin via Registres de rechute.

« C’était tellement gratifiant de mettre ces chansons sur cassette avec Funk! » dit le guitariste / chanteur Bryan Giles de l’album qui a été produit par un collaborateur de longue date Chris Funk. « Nous nous sentions très à l’aise avec un emploi du temps libre. Nous ne l’avons pas pris une chanson à la fois, mais nous avons ajouté des guitares, des voix ou une bizarrerie générale chaque fois qu’une idée nous venait à l’esprit. Nous avons sorti une vielle à roue! C’était si amusant. «

« WOW! Nous sommes TELLEMENT EXCITÉS de sortir enfin cet album au monde! Nous avons terminé l’album en décembre 2019 et puis … il s’est passé quelque chose qui ne vaut pas la peine d’être discuté … », ajoute le chanteur / bassiste Aaron Beam. « Faire cet album était totalement lâche et facile. C’était comme si nous faisions tout ce que nous voulions, et ne réfléchissions à rien. Cette attitude m’a beaucoup rappelé ce que c’était de faire. ‘Assassiner les montagnes’. Le résultat ne ressemble en rien ‘Assassiner les montagnes’, mais il a plus de cette ambiance. «

La nouvelle de l’album très attendu, la première collection du groupe en cinq ans, arrive avec un nouveau chapitre dans le canon inégalé du groupe de Whitey McConnaughy– des clips musicaux dirigés alors que le quatuor dévoile un clip pour « Flèches ». « Flèches » trouve CROC ROUGE explorant à nouveau des moyens créatifs de dépenser le budget de la vidéo musicale du label dans un clin d’œil subtil au classique du groupe « Fils » vidéo.

«Sa façon de nous présenter fonctionne vraiment», déclare le guitariste David Sullivan de la relation du groupe avec Blanc. « Cette première vidéo qu’il a faite pour nous pour ‘Chien préhistorique’ nous a donné un gros coup de pouce en ce qui concerne la popularité du groupe. Et nous adorons travailler avec lui. «

« Flèches » liste des pistes:

01. Reprends-le



02. Unreal Estate



03. Flèches



04. Mon désastre



05. Deux haut



06. Calmant



07. Interop-Mod



08. Schéma de Fonzi



09. Les jours se heurtent



dix. Lapins dans la ruche



11. Pourquoi



12. Dr Owl



13. Entraîneur funéraire

Les précommandes pour l’album de 13 chansons sont maintenant en ligne, avec « Flèches » disponible dans une variété de formats, y compris les versions standard du LP, du CD, de la cassette et numériquement, ainsi que, un LP rempli de liquide en édition limitée, un CD de luxe (exclusif à l’Europe et Relapse.com) et deux ensembles à collectionner: LP avec un limité « Flèches » affiche blacklight et un coffret sur le thème du Texas Hold’em en édition limitée Red Fang x Psycho Las Vegas. Surnommé le Fortune Hunter Gamblers Pack, le pack sur le thème du poker comprend des cartes à jouer de qualité casino de marque, des dés, des pièces de collection, de la boxe personnalisée et une carte d’authenticité (toutes comportant des illustrations personnalisées de Ian Colazzo), ainsi que le LP et le t-shirt.

CROC ROUGE est Aaron Beam (basse / chant / guitare / claviers), Bryan Giles (guitare / chant), John Sherman (batterie) et David Sullivan (guitares).

Crédit photo: James Rexroad



