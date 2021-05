Red Hot Chili Peppers vend son catalogue pour 140 millions de dollars – El Sol de México

Le groupe californien Red Hot Chili Peppers, créé en 1982, a vendu son catalogue de chansons, qui comprend des tubes tels que “Under de Bridge” et “Dani California”, à Hipgnosis Songs pour environ 140 millions de dollars, rapportent aujourd’hui les médias américains.

Le groupe qui comprend le chanteur Anthony Kiedis, le bassiste Flea, le percussionniste Chad Smith et le guitariste John Frusciante, est le dernier bénéficiaire de la ruée vers l’acquisition des droits de propriété intellectuelle d’artistes célèbres.

Une grande partie du catalogue, qui comprend d’autres succès tels que “Calfornication”, “Other Side” et “Scar Tissue”, a été composée par Flea, Kiedis, Smith et Frusciante, ce dernier réincorporé pour le travail plus récent du groupe.

À la fin de l’année dernière, RHCP a quitté Q Prime, la société qui gérait ses affaires pendant plus de 20 ans, et a récemment confirmé qu’il avait un contrat avec Gury Oseary, Madonna et l’agent de U2.

La société d’investissement britannique Hipgnosis Song Fund a acquis en janvier dernier 50% des droits d’auteur du chanteur et compositeur canadien Neil Young, qui comprend quelque 1 180 chansons.

Un mes antes Bob Dylan vendió por más de 300 millones de dólares sus derechos sobre unas 600 canciones al grupo Universal Music Publishing, y por su parte la cantante Stevie Nicks ha vendido un 80 % de los derechos sobre sus canciones a Primary Wave por unos 100 millions de dollars.

Les entreprises utilisent généralement ces fonds de musique acquis pour les vendre à des fins de films, de jeux vidéo et de publicité commerciale.

L’acquisition du catalogue musical des Red Hot Chili Peppers est l’un des plus importants pour Merck Mercuriadis, le dirigeant de l’industrie musicale canado-américaine et fondateur de Hipgnosis Songs.

Depuis 2018, Mercuriadis et Hipgnosis ont acquis les droits de catalogues de compositeurs, producteurs et artistes tels que Shakira, Timbaland, Barry Manilow, Richi Sambora, Blondie, Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham et Jimmy Iovine.