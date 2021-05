Red Hot Chili Peppers vend son catalogue pour 140 millions de dollars

Selon Rolling Stone, POIVRONS ROUGES CHILI vendent leurs droits de publication à Fonds de chansons Hipgnosis pour environ 140 millions de dollars.

L’un des actes les plus réussis de l’histoire du rock, POIVRONS ROUGES CHILI, qui est chanteur Anthony Kiedis, bassiste Puce, le batteur Chad Smithet guitariste John Frusciante, ont vendu plus de 60 millions d’albums, dont cinq disques multi-platine, et en ont remporté six Grammy Awards, y compris “Meilleur album rock” pour “Stade Arcadium”, “Meilleure performance rock d’un duo ou d’un groupe” pour «Dani California», “Meilleure chanson rock” pour “Tissu cicatriciel” et “Best Hard Rock Performance With Vocal” pour «Donnez-le». Le groupe a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012.

POIVRONS ROUGES CHILI‘dernier album, “L’escapade”, a fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard Album Sales et au n ° 2 du Billboard 200 lors de sa sortie en 2016. “L’escapade” a marqué le septième album du groupe dans le top 10 et le troisième numéro 2 du classement Billboard 200. Le LP a fait ses débuts au n ° 1 en Australie, en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande et au n ° 2 au Royaume-Uni et en Allemagne.

Hipgnose, qui a été fondée par Merck Mercuriadis, est une société d’investissement enregistrée à Guernesey créée pour offrir aux investisseurs une exposition pure-play aux chansons et aux droits de propriété intellectuelle musicaux associés. La société a levé un total de plus de 1,1 milliard de livres sterling (capitaux propres bruts) dans le cadre de son introduction en bourse en juillet 2018 et de ses émissions ultérieures en avril 2019, août 2019, octobre 2019, juillet 2020, septembre 2020 et février 2021.

Grands artistes, auteurs-compositeurs et producteurs – y compris Shakira, Neil Young, Lindsey Buckingham de MAC FLEETWOOD, RZA du CLAN WU-TANG et Debbie Harry de BLONDIE – ont vendu une partie ou la totalité de leurs catalogues à Hipgnose.

