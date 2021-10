Red-Hot SQUID Crypto rend la perte du «jeu» douloureuse pour les investisseurs

Il s’avère que l’achat d’un jeton sur le modèle Jeu de calmar (CCC :SQUID-USD) n’est pas un « jeu » aussi amusant que les investisseurs l’espéraient. Il semble que les détenteurs de crypto SQUID paniquent aujourd’hui car ils ne peuvent pas vendre leurs avoirs et se retirer d’un jeu de crypto qui semble de plus en plus suspect. Alors, qu’est-ce que le jeton SQUID ? Et pourquoi est-il toujours en train de monter en flèche?

SQUID est arrivé il y a à peine neuf jours et, selon le livre blanc du jeton, sa prévente « s’est vendue en 1 seconde ». Depuis lors, il a connu des gains de plus en plus étonnants. En quelques jours d’existence, il a gagné plus de 61 000 %.

Le concept de la crypto SQUID est simple. Basé sur l’émission télévisée Squid Game, les détenteurs achètent des jeux de plus en plus difficiles alors qu’ils se disputent le grand prix. Bien sûr, au fur et à mesure que vous progressez dans la série de jeux, l’exigence de buy-in augmente et oblige finalement les joueurs à compléter leurs paris SQUID avec des jetons non fongibles (NFT) gagnés en jouant.

Toucher à plusieurs tendances – des NFT aux jeux de blockchain en passant par la série télévisée elle-même – a permis au jeton SQUID de monter en flèche à une vitesse à couper le souffle. Mais, il y a plus qu’il n’y paraît avec cette monnaie numérique à hypercroissance.

Aujourd’hui, cela s’avère être un véritable casse-tête pour ceux qui cherchent à encaisser leurs gains.

Vendre le SQUID Crypto s’avère difficile

Il s’avère que devenir un « millionnaire crypto SQUID » n’est pas aussi facile que d’acheter, de détenir et de vendre.

Au contraire, le « mécanisme anti-dumping » du jeton ressemble davantage à un « mécanisme anti-vente », empêchant les détenteurs de se retirer du jeu.

Selon le livre blanc, SQUID utilise une monnaie sœur appelée marbres, qui est gagné en jouant au jeu réel. Ce n’est que lorsque les investisseurs ont des billes qu’ils peuvent vendre des SQUID. Et le montant qu’ils vendent est limité par la quantité de billes qu’ils possèdent. Les investisseurs qui ne possèdent pas de billes sont empêchés de vendre leur SQUID, les forçant à jouer.

Cela présente ce qui semble être un énorme problème. Le premier jeu que les joueurs peuvent tenter est inspiré du jeu « feu rouge, feu vert » de l’émission. Il a un buy-in de 456 SQUID. À sa valeur actuelle de 10,14 $ par jeton, c’est un prix de plus de 4 600 $. Comme indiqué dans le livre blanc, les joueurs qui échouent à un niveau perdent leur SQUID misé, mettant ainsi des enjeux élevés.

Le dernier niveau nécessite un buy-in de 15 000 SQUID pour tenter. De nombreux joueurs ne peuvent pas encore se permettre de jouer au premier niveau, ce qui signifie qu’ils sont coincés dans les limbes et ne peuvent pas retirer leur argent.

L’équipe SQUID Crypto soulève de grandes questions

Au-delà de la mécanique du jeu lui-même, beaucoup sont sceptiques quant aux intentions des développeurs avec le jeton. Les investisseurs sur Twitter spéculent que la crypto est une arnaque, basée en grande partie sur l’absence de toute présence sur les réseaux sociaux de ses développeurs. L’équipe SQUID a également fermé son Discorde serveur et Télégramme grouper. De plus, leur compte Twitter officiel est également temporairement restreint.

De plus, le site Web de SQUID soulève également des questions pour les investisseurs potentiels. Il répertorie une variété de « partenaires », y compris CoinGecko, CoinMarketCap et Netflix (NASDAQ :NFLX). CoinGecko dit qu’il n’a aucun lien avec SQUID. Pendant ce temps, CoinMarketCap a un avertissement sur sa page SQUID, invitant les investisseurs à « faire preuve de prudence lors de la négociation ». Il note également que SQUID est « peu susceptible d’être affilié au [intellectual property]», ce qui remet en question les affirmations des développeurs concernant un partenariat avec Netflix.

Enfin, les développeurs ont retweeté un tweet d’Elon Musk pour donner l’impression que le Tesla (NASDAQ :TSLA) fondateur prend en charge le jeton SQUID. Musk faisait probablement une blague sur la série télévisée réelle – pas le jeton.

Squid Game est un jeu de calmar pour les FAI – Elon Musk (@elonmusk) 22 octobre 2021

Ainsi, alors que les gains peuvent sembler impossibles à résister, ils pourraient aussi être beaucoup trop beaux pour être vrais.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.