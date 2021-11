Red Magic 6S Pro avec Snapdragon 888+ coûte près de 200 $ moins cher en ce moment

Jouer sur une console est très amusant, mais malheureusement, vous ne pouvez pas trimballer votre PS5 avec vous partout où vous allez. La solution? Entrez dans le monde des téléphones de jeu. Ce segment de niche des smartphones s’adresse à une catégorie de personnes très spécifique. Que vous soyez un fanatique des sports électroniques ou un joueur inconditionnel sur mobile, un téléphone de jeu ne vous laissera jamais tomber en termes de puissance brute.

Le Red Magic 6S Pro est l’un des téléphones Android les plus performants au monde, battant même l’impressionnant Samsung Galaxy S21 Ultra. Ouvrez le capot et vous trouverez un chipset Snapdragon 888+ brillant alimentant cette plate-forme de jeu mobile. Il a un sublime écran AMOLED de 165 Hz, tous les 6,8 pouces sont une joie absolue à voir. En plus de sa viabilité en tant que téléphone de jeu stellaire, il existe deux déclencheurs pneumatiques à ultrasons montés sur les épaules du téléphone et une touche tactile supplémentaire à l’arrière. Oh, et toutes ces touches sont entièrement personnalisables.

Le Red Magic 6S Pro a tellement d’atouts pour lui. Il dispose de deux systèmes de refroidissement avec de véritables évents physiques sur les côtés. Il y a un bouton coulissant attrayant qui active le mode de jeu lorsque vous le déplacez physiquement. Vous obtenez même une prise casque ! Imaginez jouer à Genshin Impact sur cet appareil puissant et bestial. L’expérience sera certainement inégalée.

Tout ce qui brille a un prix, mais pas pendant cette saison. Vous pouvez obtenir la version maximale de 16 Go/256 Go du Red Magic 6S Pro pour près de 200 $ de réduction ce Black Friday. Cela ne s’applique qu’à la version transparente du téléphone, mais cela a l’air si cool que personne ne se plaint.

Red Magic 6S Pro – Transparent 168 $ de réduction

L’écran AMOLED 165 Hz lisse du Red Magic 6S Pro, le chipset Snapdragon 888+ et plusieurs mécanismes de refroidissement fonctionnent tous ensemble en harmonie pour offrir la meilleure expérience de jeu. La version transparente vous permet de jeter un coup d’œil à ses glorieux internes pour 200 $ de réduction avec cette offre.

Le seul problème est la configuration de la caméra, ce qui est correct mais rien d’exceptionnel. Vous obtenez un appareil photo principal de 64 MP qui prend des photos décentes et un appareil photo frontal de 8 MP caché dans le front du téléphone.

Votre expérience de jeu devient encore plus immersive avec le son DTS: X Ultra diffusé par les deux haut-parleurs. Si vous vous perdez dans le terrier du lapin de jeu, ne vous inquiétez pas. Le Red Magic 6S Pro contient une énorme batterie de 5 050 mAh associée à une charge rapide de 65 W. Cette chose ne tombera pas sans combat !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.